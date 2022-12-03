UBA／世新超級菜鳥「双生」連線　破40分大勝開胡

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特別是「双生」初試啼聲UBA首亮相，張俊生先飆2記三分彈，節末再加碼快攻單臂爆扣，劇力萬鈞卻不失優雅，今日「五大好球」，且一扣把稍早陳將双給他球但不夠到位，他灌籃變「放籃」的小瑕疵徹底掩蓋，陳將双則哨音初響即飆三分球，個人UBA生涯第1球前3分、世新開季全隊第1個進球，外帶首節的壓哨切入挑籃，湊足第10分，與張俊生平起平坐。
何正峰教練雖未刻意、卻有意無意，讓本季主打星之一超級雙菜鳥，生涯首戰首節就讓球迷擦亮眼，也成功聚焦。
陳將双處女戰打25分鐘兩分球11投中8、三分球4投中1、5罰中2拿21分，外帶籃板、抄截各5、助攻3，張俊生打24分鐘兩分球10投中5、三分球8投中2加2罰2中，進帳18分、2籃板3助攻。
對自己表現，陳將双說：「除了開局傳張俊生的那個球沒給好，讓他灌籃不成但2分照拿，其他倒還ok，高中默契還在，團隊作戰更重要，第一節熱機算快，後三節打得較少，末節更沒上，但球季才開始，不急，後面比賽尤其碰到重要對手，屆時有好表現，才是重點。」
陳將双歷任U16、U18中華隊國手，兩度打亞青賽，今夏好「麻吉」張俊生也首度披U18亞青戰袍，且投射很準，今天命中率還可，首節2枚外線，爆發力也展現，他說：「跟將双搭配無礙，暑假盃賽歷練，跟其他隊友默契也沒問題，今天UBA嘗鮮，平常心，不致會緊張。」
教練何正峰給兩人的第一課評語是：「大一就是大一，過去高中再有豐功偉業，一切歸零，從頭開始，但以UBA的第一戰，兩人攻防都OK，也盡量讓他倆適度發揮，卻不會壓縮其他隊友的空間，即人人有球打。」
話峰一轉，何正峰說，先發的簡賀宇，開局就先3失誤，如同送禮給現掌臺體大兵符的高中教練田本玉，有些小離譜，「所以我第一節最後2分鐘把他換下，第二節冰他一整節，第三節才讓他再上。」何正峰說。
出身高苑工商的簡賀宇先發22分鐘，三分球6投中3拿15分4助攻，他說：「今天此役是我繼109學年大二也即剛從政大轉來世新的第一年，與該季初接臺體大兵符的田媽，再度遭遇，兩年前該役我替補13分鐘只得2分，今天算還好。」
第一節29：13世新即掌控大局，後三節雙方愈無懸念，最終46分成交，世新11人得分，主控李宗漢三分球3投中2拿13分4助攻5抄截，來自泰山高中的大一菜鳥王鼎鈞替補19分鐘三分球2投中1得11分及籃板抄截各4外帶3助攻，外籍生丹尼爾14分13籃板「雙十」，沙巴斯丁8分4籃板。
李宗漢說，開季戰還可，希望自己愈打愈好，尤其世新106、109及110學年上季共3年，都在第一階段義守主場輸給義守，本季尋求止敗第一勝。
重返一級的臺體大開季戰吞敗，兩人得分上雙，大二後衛魏子雲三分球6投中3飆20分，本季前由輔大轉來的大三控衛張志豪也是三分球6投中3拿13分，「鐵娘子」教練田本玉說，此役算熱身，預賽主要對手是另幾個隊。出身三重商工的魏子雲說：「個人一級嘗鮮，處女戰手感就不錯，有信心會更好。」
來自「綠色神盾」松山高中，國中即被視為「潛力股」的張志豪，前兩季在輔大悶到爆，109學年大一菜鳥，預、複賽共打6場，合計才上30分鐘，只在複賽對臺師大得3分，另5場都抱蛋，上季大二更僅預賽對高師大短暫上3分鐘沒得分。
今天一舉寫下UBA個人新高，轉隊的開門紅，張志豪說：「生涯兩度受傷動大刀，HBL只在高三有上場，過去兩年在輔大也較少發揮，平轉來臺體讀大三，換換環境，UBA最後兩季希望打出自己的身價，及早準備職籃選秀。」