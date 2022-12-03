「空氣」助攻？11 月電動機車銷售戰況就因這招大扭轉！
精彩的11月剛落幕，不僅打得激烈的選戰方休，魔獸掀起的籃球熱潮更是一波波，但你知道其實電動機車市場戰況更是峰迴路轉，結局讓人大感意外！沒想到原本認為穩坐電車二哥的宏佳騰竟然在封關前一個月跌了個跤，被來勢洶洶的Ionex光陽電動車篡位成功，其中「空氣的逆襲」更拿下最大功績，連電影劇本都寫不出來的劇情，到底發生什麼事？
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從 Ionex 3.0 發表以來，光陽電動車Ionex就以坐三望二的氣勢伺機而動，在今年五月與九月成功發動攻擊，兩度奪下電動機車單月市場亞軍之後，在 10 月更是火力全開，全面佈局記者會中一次推出四大車系、六款新車，從全新的綠牌電動機車 i-One Air 到全面升級的 S7R 城市鋼砲一字排開，果然江湖在走，機海陣容一定要有！而這招也立刻收到成效，11 月電動機車銷售風雲榜出爐，Ionex不僅以單月 1,036 輛銷售量寫下自己紀錄，更以較 10 月的 230% 成長率，超越 PBGN 二當家宏佳騰的 492 輛，市佔率也達到 11.7% 成績！
機海策略中，個個都是驍勇善戰，但其中最讓人驚喜的，莫過於是新登場的綠牌代表 i-One Air，這掛上「空氣」之名的生力軍竟然發揮最大助攻效果，11 月市佔率上攻 23.9%，狠甩宏佳騰 Ai-4、PGO Ur2 及中華 Emoving EZ1，躍居前綠牌電動機車第二名。
除了機海戰術以外，Ionex 這全面佈局其實佈得不單單只有機海戰術的局，更是換電網絡的局！截至 11 月底為止全台已達 1,935 站，年底前達到 2,000 站絕對不成問題，再加上接近滿分的換電滿意度，看來這佈局，更是影響市場版圖改變的新局！
距離 2023 年已不到一個月，年度電動機車補助即將結束，相信又將催出一波驚人買氣，Ionex 如何延續 11 月氣勢再創銷售高峰，絕對值得期待，別忘了 12 月開始微型電動車掛牌政策上路，對於整體電動機車市場更起加溫效應，光陽電動機車也摩拳擦掌，準備在此新市場藍海中取得先機，會起何等變化？我們下回另闢新文再來分析！