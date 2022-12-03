UBA／史承平三分準絕殺 義大上演超級大逆轉

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反之，第三節最高63：44領先，看似可跨季2連勝義守的文化，煮熟鴨子飛掉，球員教練都難以置信，特別最後2分20秒雖被義大戴偉切入追成73：75的2分差，但旋回敬5：0，終場59.5秒80：73站穩，卻先被義大李宥騏末節第2記三分彈、「劉一哥」穩穩兩罰後78：80緊咬，文化再致命的踩線違例，13.5秒史承平終結一擊，文化最後一波底線切入又走步違例，義大拖完0.3秒驚天大逆襲。
替補20分鐘的史承平，三分球4投中2拿13分4籃板，是打UBA四季來單場最高，更是首度上雙，因106學年替醒吾高中拿下HBL乙級冠軍的他，107學年考上輔大，但大一到大三連3個球季，各只打11、5、3場，合計19場，得分都位數，今天換穿戰袍的第一戰，即飆13分，且是「準絕殺」。
史承平說：「這是我生涯第一次進致勝球乃至半絕殺，因一直以來我都是配角，今天一投才感覺自己的存在，尤其第一次受訪，有一點點球星的味道。」
他說：「在輔大難有揮灑空間，大三預賽第一階段只打3場後，第二階段前我就主動離隊，告別球場、回歸課堂，讀完大三、四，本季考上義大碩班，尋求UBA第二春，今天初換裝就小立一功，自己不敢相信，卻如假包換。」
史承平說，其實自己最擅長的三分線，是左右45度角，今天這一球是弧頂，但那是空檔，果斷出手，且球一離手就感覺會進，信心破表。
先發39分鐘三分球6投中3拿16分7助攻4抄截的劉承彥說：「文化踩線違例，給我們最後一擊，教練下達的戰術是仍由我主控，切傳後看隊友誰有空檔就給誰投，最終史承平繞到弧頂，我眼睛餘光瞄到，第一時間給球，他不辱使命，太high了。」
義大三分球32投中14，劉以道6投中3拿15分，戴偉11分8籃板6助攻2抄截，李宥騏3投中2卻是重要6分。
總教練謝玉娟說：「團隊作戰贏球，尤其替補史承平、劉以道、李宥騏相繼跳出，展現難得的韌性，特別是落後19分大逆轉，以子弟兵為傲。」
教練廖哲億說，最後一擊並未設計讓誰操刀，劉承彥的隨興組織、莫測切傳、神般助攻，成就了史承平這一「準絕殺」，且只要贏，就是好波，尤其還是驚奇逆襲秀。
文化外援阿美16分10籃板「雙十」，楊保羅16分8籃板、許浩翔14分、6籃板、巫紹齊12分4抄截。教練檔羅興樑、陳暉說，讀秒領先7分被逆轉，只能怪自己，至於終場前0.3秒裁判追走步或犯規，都可接受，因13.5秒最後一擊，時間充裕，卻自己搞砸。