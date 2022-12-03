UBA／「泰山雙槍」合體　健行科大首戰開胡

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至於本季初來乍到的兩名新外援，205公分來自巴哈馬的史密斯，替補13分鐘4分4籃板，213公分出身南蘇丹的恩洋，先發14分鐘2分3籃板，都比預期有不小落差。
教練劉孟竹說，一來兩人都很小很菜，過往歷練太少，二來今天北市大邱啟益教練幾乎全場都擺「五小」，靠速度作戰，史密斯、恩洋腳程跟不上，節奏、感覺抓不到，才攻守幾全沒表現。
劉孟竹感慨說：「不像另幾隊的外援都是即戰力，來後立馬可打硬戰，我們這兩枚都稚嫩、沒經驗，更遑論對抗、碰撞，期待他倆會慢慢進入狀況，但委實不敢太樂觀，只有走一步算一步。」
史密斯雖是巴哈馬人，卻在加拿大讀高中打球，他說，平均12、13分及7、8個籃板，但加拿大與UBA打法、球風大不同，他還在適應，今天攻防欠佳，得再加油，及早熟悉UBA，隊友、對手都是。
來自南蘇丹的恩洋，來臺之前也曾在加、美短暫打球，在芝加哥一個訓練營待過，但單薄細條，一樣仍未融入隊形。
相較外援的不如預期，「泰山雙槍」重現，則是大利多，劉孟竹說，蔡宸綱無須暖身期，一來就融入隊形，尤其可飆外線，內外兼修，主司四號，可彌補外援的不足，劉丞勳則拉到三號，一樣有三分球，鋒線愈強。
蔡宸綱說：「跟劉丞勳再搭，熟門熟路，唯一差別是在泰山我五他四，現變我四他三，但默契無礙，有時眼神交會即可溝通，來到健行新環境，適應也沒問題，今天換裝第一戰，表現還行。」
劉丞勳則說；「歡迎老搭檔新隊友，蔡宸綱進入狀況很快，我們只需要把泰山的記憶找回來，就可擦出火花，今天兩人UBA初合作，絲毫不生澀，且應會愈來愈好。」
新同學還有一大菜鳥，前HBL能仁「假中鋒」史魯齊，UBA處女秀替補19分鐘兩分球4投中3、三分球2投中1拿9分5籃板，史魯齊說：「四、五號轉三號，小有難度，尤其走位、路線都不一樣，得再重新適應、調整，射程更得愈拉愈遠，挑戰不小，但還OK，高中就常投三分球，設法再加強準頭。另兩名也畢業於能仁的史魯齊隊友，控衛孫琦森、前鋒潘偉傑，則都因小傷，UBA第一戰得再等等。
健行第一節30；20領先，上半場52：33次第拉開，下半場雙方行禮如儀，24分成交，丁冠皓三分球5投中2，與張東庭各得12分，控衛高錦瑋9分9助攻。
北市大林奇翰、趙亮各得16、10分，現職WSBL台元女籃總教練的邱啟益，上季UBA二級決賽擔任「救火隊」，臨時客串接下北市大原教練李逸驊（李雲光）轉戰職籃，所留下的兵符，成功拿到第二，替母校本季重返一級，將功成身退，兵符交給有帶HBL強恕、東泰經驗的學弟校友黃寶賜，但黃寶賜今天缺席，邱啟益不得不再跳出來，繼續領軍作戰。