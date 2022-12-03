UBA／阿拉薩再進化　台藝大首勝開胡

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上季阿拉薩首披臺藝戰袍，UBA處女秀就是對高師大，該役他先發39分鐘攻下23分12籃板，外帶2助4阻攻，臺藝81：77小贏，他個人UBA首勝，今年2月25日八強複賽第一戰雖贏國體大，他卻傷退，時隔近10個月，他重返球場，本季臺藝首戰對手又巧為高師大，他依然火熱，再扮對戰2連勝的贏球X因子。
阿拉薩說，今天得分雖沒很高，但隊友很棒，臺藝贏球最重要，也愈有信心，本季一定可以突破。對阿拉薩的攻防影響力，第四節最後崩盤的高師球員說，較之上季，阿拉薩現在外線更準，也會投三分，更不會每一次都硬著來，反很會觀察，找隊友傳球，總的說，本季的他更全面、更難防守。
高師拿全場最高21分9籃板的蔡鎮嶽、12分8籃板的郭振復，14分5籃板的黃麒哲，乃至6分及助攻、抄截各3控衛魏莨哲都說，輸在第四節守不住外援，本身投不進，且失誤不斷，而難以守成首勝。
前三節交互領先，臺藝贏在後勁較足，教練葛記豪說，阿拉薩之外，本土也跳出，余維豪、蘇培凱、黃濬彥都是，190公分的黃任揅四轉三號愈有模有樣，今天飆1記三分彈拿9分，更是意外收穫。
他說，過去四轉三轉型成功的有呂政儒、蔡文誠，黃任揅今天又投又切，一戰自我證明，他可試著朝此方向前進。
余維豪20分7籃板，蘇培凱、黃濬彥各11分，南非籍前鋒喬納森13分。余維豪說，第一場最難打，但今天土洋配合OK，來自光復的大一菜鳥學弟大前鋒馮誠恩，幾天前背部小傷，今天處女秀上場不多，但值得期待。
另一來自東泰高中的大一控衛羅冠淯，則是時隔近兩年又回到球場，替補9分鐘的他說：「高三我離隊沒打，一整年未碰球，今年7月先進臺藝練球，9月入學正式成為一員，今天是五百多天來第一次打正式聯賽，很珍惜但更緊張，節奏還可以，卻不敢出手投籃，還好隊友鼓勵，但給自己不及格的分數，得再加油。」
他說，最特別的是，相隔多年，今天再與「麻吉」喬納森並肩作戰，這也是兩人繼國中聯賽之後，學長、學弟再搭配，但不陌生。
台藝大主力外籍生阿拉薩先發38分鐘攻下19分、20籃板，UBA兩年來第14度「雙十」，第4次籃板破20，外帶6助攻4抄截5阻攻，率上季第七臺藝大第四節拉出24：12強勁尾盤，突破前三節59：59平手僵局，最終83：71力克半個地主高師大，在義守大學舉行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，強闖首關。
「上季我剛來，雖就拿得分、籃板、阻攻三冠王，但八強複賽第一場對國體大，手背及虎口就受傷，提前報銷，後6場全數免戰，臺藝因而無緣四強，最終只拿第七，我的三冠王已沒意義，本季我的手已ok，健康出擊，既要助球隊保八，更瞄準四強，有機會當然也想拚冠軍。」臺藝大二外籍中鋒阿拉薩說。
上季阿拉薩首披臺藝戰袍，UBA處女秀就是對高師大，該役他先發39分鐘攻下23分12籃板，外帶2助4阻攻，臺藝81：77小贏，他個人UBA首勝，今年2月25日八強複賽第一戰雖贏國體大，他卻傷退，時隔近10個月，他重返球場，本季臺藝首戰對手又巧為高師大，他依然火熱，再扮對戰2連勝的贏球X因子。
阿拉薩說，今天得分雖沒很高，但隊友很棒，臺藝贏球最重要，也愈有信心，本季一定可以突破。對阿拉薩的攻防影響力，第四節最後崩盤的高師球員說，較之上季，阿拉薩現在外線更準，也會投三分，更不會每一次都硬著來，反很會觀察，找隊友傳球，總的說，本季的他更全面、更難防守。
高師拿全場最高21分9籃板的蔡鎮嶽、12分8籃板的郭振復，14分5籃板的黃麒哲，乃至6分及助攻、抄截各3控衛魏莨哲都說，輸在第四節守不住外援，本身投不進，且失誤不斷，而難以守成首勝。
前三節交互領先，臺藝贏在後勁較足，教練葛記豪說，阿拉薩之外，本土也跳出，余維豪、蘇培凱、黃濬彥都是，190公分的黃任揅四轉三號愈有模有樣，今天飆1記三分彈拿9分，更是意外收穫。
他說，過去四轉三轉型成功的有呂政儒、蔡文誠，黃任揅今天又投又切，一戰自我證明，他可試著朝此方向前進。余維豪20分7籃板，蘇培凱、黃濬彥各11分，南非籍前鋒喬納森13分。余維豪說，第一場最難打，但今天土洋配合OK，來自光復的大一菜鳥學弟大前鋒馮誠恩，幾天前背部小傷，今天處女秀上場不多，但值得期待。
另一來自東泰高中的大一控衛羅冠淯，則是時隔近兩年又回到球場，替補9分鐘的他說：「高三我離隊沒打，一整年未碰球，今年7月先進臺藝練球，9月入學正式成為一員，今天是五百多天來第一次打正式聯賽，很珍惜但更緊張，節奏還可以，卻不敢出手投籃，還好隊友鼓勵，但給自己不及格的分數，得再加油。」
他說，最特別的是，相隔多年，今天再與「麻吉」喬納森並肩作戰，這也是兩人繼國中聯賽之後，學長、學弟再搭配，但不陌生。