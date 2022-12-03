2023年第一道曙光在這！元旦「日出時間」時間出爐搶先看
轉眼又來到歲末年終的日子，跨年活動除了看煙火、聽演唱會，不少人也會追逐今年最後夕陽與元旦第一道曙光與日出，送走2022年也迎接新年的好運勢！中央氣象局整理出「2022年最晚日落」和「2023年最早日出」的時間表，台灣本島元旦最早日出落在台東三仙台與屏東鵝鑾鼻，時間是上午6時35分，而全國最早則是蘭嶼的6時33分。至於2022年末最後夕陽，台灣本島最晚日落在台南安平與高雄旗津，時間是12月31日傍晚17時25分，而全國最晚日落則是太平島的18時11分。讓想熱血衝一波的民眾記得要能抓準時間了。
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象局天文站計算，2023年本島平地「最早日出」時間點則是早上6時35分，地點位於台東三仙台和屏東鵝鑾鼻，台東富岡、太麻里約6時36分，花蓮崇德、宜蘭蘇澳、新北三貂角及鼻頭角約6時37分，基隆潮境6時38分。至於全國最早日出則是在蘭嶼的6時33分，綠島帆船鼻則約稍晚1分鐘，在6時34分日出。其他外島方面，澎湖湖西6時48分、金門6時50分、馬祖6時48分、東沙6時49分、太平6時40分。
至於2022年最後一天本島平地「最晚日落」時間，落在台南安平和高雄旗津，時間是傍晚17時25分。其他包括嘉義東石、屏東關山17時24分，雲林台西17時23分，彰化王功17時22分，台中梧棲17時21分，苗栗通霄17時19分，新竹南寮17時18分，桃園永安17時17分，新北淡水17時15分，新北富貴角17時14分。而全國最晚日落則是太平島的18時11分，其他包括澎湖西嶼17時26分、東沙17時43分。
氣象局天文站表示，由於天氣因素受到雲層影響，台灣從2000年以來，在元旦當天本島從未見過「海面地平線日出」，有看到的日出，都是從雲上方出現，因此時間可能會比預期時間稍晚。另外，上述的數據是各地較基本的日出、日落時間，隨著時序越接近跨年，會陸續提供全台知名景點的日出和日落時間，有興趣的民眾可多多留意氣象局官網。