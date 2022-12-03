最高溫飆30度！明起連2波東北季風 北台灣整週濕涼不適
中央氣象局指出，今（3）日東北季風減弱，各地氣溫回升，尤其北臺灣回升明顯，預估高溫可以來到26、27度，中南部及花東則在27至31度，白天都較為溫暖偏熱，至於夜晚清晨各地低溫為18至21度，中南部日夜溫差較大，請留意溫度的變化；水氣雖然減少，不過北部及東半部仍有局部短暫雨，至於中南部則為晴到多雲。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日有短暫空檔，氣溫明顯回升；各地晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部18至28度，中部16至31度，南部17至32度，東部16至31度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週有兩波「東北季風」接連南下，強度比上波稍弱，與「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)則有段差距，約暖了3度左右；但兩波之間，空檔不明顯，使得整週都是迎風面(北部、東半部)易降雨，背風面(中南部)晴朗；而北台灣則呈現濕涼多雨，令人不適的天氣，要有心理準備。
明（4）日「東北季風」開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北部、東北部轉有局部短暫雨。下週一、二（5、6日）「東北季風」增強、氣溫降；北部、東半部有局部雨，北台轉濕涼微冷，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。
下週三（7日）東北季風稍減弱，氣溫略升，但降雨型態未變。下週四、五（7、8日）另一「東北季風」再增強、氣溫降，仍是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣；北台濕涼，中南部白天舒適、早晚涼。（編輯：孫唯容）