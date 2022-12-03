涉嫌家暴！板橋男開車拒檢 竟「衝撞警車」遭開3槍逼停
昨（2）日晚間10點多，台北市萬華分局在華翠橋上執行臨檢，一輛由53歲周姓男子駕駛的小客車，竟然衝撞臨檢站，警方立即對車輪開3槍強制讓車輛停下。根據警方調查，周男和前妻起口角，並涉嫌家暴，遭新北警方一路追到台北，沒想到遇到臨檢站受阻，才結束這場警匪追逐。
編輯中心/綜合報導
據了解，昨晚海山分局接獲民眾報案稱有家暴案件，警方獲報到場時，涉嫌家暴的周男正駕駛轎車打算離開，警方示意其停車，怎料周男不聽勸阻，加速往台北市逃逸。
警方一路追逐到華翠橋，遇到萬華分局在執行臨檢，周男見狀也不停車，直接衝撞臨檢站，最終警員立刻朝右後車輪開3槍，3槍都打中左後車輪，最後輪胎洩氣才逼停周男。
警方指出，針對周男拒絕停車接受稽查而逃逸，由北市萬華分局依道路交通管理處罰條例第35條第4項開單告發；此外，涉嫌家暴部分，將協助被害人聲請保護令，有關妨害公務及公共危險罪嫌部分，將由埔墘所偵訊後，依法移請新北檢偵辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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