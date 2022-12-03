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中國多地鬆綁防疫封控！世衞官員樂見：傾聽民意很重要

▲世衛緊急事件小組首席專家萊恩（左）聲稱，世衛很高興看到中國調整其當前策略，因為傾聽民意是很重要的事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世衛緊急事件小組首席專家萊恩（左）聲稱，世衛很高興看到中國調整其當前策略，因為傾聽民意是很重要的事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國因為嚴厲的清零與疫情防控措施，造成的衍伸災害不計其數，其中新疆烏魯木齊惡火更是成為「白紙運動」引爆點。事發後中國多地陸續傳出防疫鬆綁的消息，而世界衛生組織（WHO）官員也表示，樂見中國政府傾聽民意，因為在新冠病毒持續變種、傳染力變強的情況下，清零戰略是不可持續的。

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綜合《法新社》等外媒報導，在2日的記者會上，世衛突發衛生事件主任萊恩（Michael Ryan）表示，很高興看到中國調整其當前策略：「當人民處於痛苦中時，政府傾聽人民的聲音是非常重要的。」

在這之前，世衛就曾聲稱，中國的清零策略很難持續，在具超強傳染力的變種病毒Omicron流行下，試圖阻止任何新冠病例的發生根本就不可能。

不只如此，萊恩也指出，使用進口的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，如輝瑞（BioNTech-Pfizer）和莫德納（Moderna），將是中國提高免疫覆蓋率的「可靠選擇」，當局應該要能平衡防疫與中國人民的福祉，由於Omicron變種的出現，原本就被認為效力較差的中國製疫苗，保護效果可能都已經消失。

另一方面，世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則預料，全球9成人口已對新冠病毒有一定抵抗力，因為大部分人已經接種疫苗或曾受感染，目前更接近結束疫情大流行的階段；然而，譚德塞也強調，各國在檢測、疫苗和病毒追蹤等工作的落差，還是可能為新變種病毒創造條件，未來仍有機會出現致命的新變種。

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