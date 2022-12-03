中國多地鬆綁防疫封控！世衞官員樂見：傾聽民意很重要

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在這之前，世衛就曾聲稱，中國的清零策略很難持續，在具超強傳染力的變種病毒Omicron流行下，試圖阻止任何新冠病例的發生根本就不可能。
不只如此，萊恩也指出，使用進口的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，如輝瑞（BioNTech-Pfizer）和莫德納（Moderna），將是中國提高免疫覆蓋率的「可靠選擇」，當局應該要能平衡防疫與中國人民的福祉，由於Omicron變種的出現，原本就被認為效力較差的中國製疫苗，保護效果可能都已經消失。
另一方面，世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則預料，全球9成人口已對新冠病毒有一定抵抗力，因為大部分人已經接種疫苗或曾受感染，目前更接近結束疫情大流行的階段；然而，譚德塞也強調，各國在檢測、疫苗和病毒追蹤等工作的落差，還是可能為新變種病毒創造條件，未來仍有機會出現致命的新變種。
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