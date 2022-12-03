受訪動怒！晚1小時才現身 吳怡農嗆：你希望我說甚麼？
台北市中山、北松山立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今（3）日原預計8時抵達民權國小校慶活動，並在9時受訪，不過吳卻在9時才現身，讓在場媒體空等1小時；另由於同場出席的國民黨候選人、民權國小校友王鴻薇質疑，過往都不見吳怡農，媒體也再三詢吳怡農是否去年前年都有出席活動，吳並沒有正面回應，且略顯不耐，在受訪時，還突然向一旁的支持者打招呼，引發討論。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日表訂8時抵達民權國小，出席校慶活動，並安排於9時接受聯訪，不過其直到9時才現身，其主張媒體聯訪時間就是9點。他說，今天是開心的日子，因為母校民權國小校慶又是運動大會，所以來跟家長會長的朋友們、學弟學妹們鼓勵，也很開心有機會見到大家。
面對對手王鴻薇質疑沒看過自己出現？吳怡農表示，「每一年都在這邊阿」，疫情期間除外，重點是今天很開心回到母校跟大家打招呼，有媒體追問去年、前年都有出席？吳則略顯不耐說，今天的重點是甚麼？還有誰有甚麼其他問題嗎？面對記者質疑閃避問題，吳怡農表示，除了疫情期間，校慶有機會都會來，今天也是跟家長朋友聚在一起，大家都常常看到自己，「我不知道你還希望我說些甚麼？」
吳怡農也說，自己會爭取機會跟大家溝通，讓大家知道1月8日要投票，這是這5個禮拜努力的方向，也希望大家看到自己過去沒有公職身分，還是在民間透過壯闊台灣聯盟，為了民防打拚
吳也說，這個選區民進黨從來沒贏過，這不是場輕鬆的選戰，對手是資深、選舉經驗很豐富的議員，自己會全力以赴。