房地慘！中國房產市場恐虧損6兆　專家：發展階段已結束

恆大許家印被傳「跳樓輕生」! 會議影片闢謠　挑戰仍嚴峻

▲中國房地產巨頭恆大集團，近年財務危機頻傳。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產巨頭恆大集團，近年財務危機頻傳。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國房地產巨頭恆大集團，近年財務危機頻傳，債務違約連環爆，至今仍未走出財務困境，老闆許家印位於香港的豪華別墅日前也傳出被銀行接管。而1日晚間中國社交媒體更盛傳許家印跳樓輕生的消息，雖然恆大已緊急上傳許家印出席2日的會議影片來闢謠，不過恆大面臨的經濟危機依然嚴峻。

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綜合中港媒體報導，許家印跳樓一事1日起在中國網路上傳得沸沸揚揚，不少人都在微信及微博討論此事，加上同時又有消息稱，許家印取消2日的恆大月度會議，令事件討論熱度升溫，謠言甚囂塵上。

不過，恆大內部人士2日否認相關消息，還秀出工作群組對話截圖，顯示許家印2日下午還向恆大高層發布1條長達50秒、關於加強復工復產的語音消息，變相否認跳樓輕生的說法。至於原訂2日下午3點半取消的會議，最後又改為同晚召開。

然而，雖然許家印輕生一事似乎是已經闢謠，但恆大集團的債務危機仍未完全解除。有報導指出，恆大汽車推出的首款「恆馳5」電動車，因為缺乏新訂單而暫停生產；此外，恆大汽車業務也傳出要裁員及停發工資，甚至還有消息爆料恆大汽車集團總部將要解散，但有內部人士向中媒反應稱消息不實。

《自由亞洲電台》則引述中國克而瑞（CRIC）地產研究中心在2日發布最新研究報告，表示中國百強房企今年前11個月銷售業績同比下降超過4成，今年11月，全中國重點30城市的銷售創下半年來單月新低。

報導也引述美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田對於房市發展的看法，直指房地產銷售不太可能快速增長，因為房地產泡沫過大、過快，必須修正，而現在中國經濟缺乏驅動力，內部需求在短期內不會上漲過多，即使解封後短期內也無法帶動房市消費，加上恆大集團擴張太快、借貸太高，恐怕躲不過泡沫破裂一途，屆時恐怕有更多房地產公司受到影響。

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