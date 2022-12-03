愛滋病治療不是問題歧視才是難題　AFBL支持 5計畫致力打造友善環境

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HIV治療可「U=U」不具傳染 但疾病仍受歧視、偏見愛滋病指的是後天免疫缺乏症候群（AIDS），雖然AIDS的患者都受到HIV病毒感染，但其實感染HIV病毒並不一定會走向AIDS。台灣愛滋病學會常務理事、高雄榮總臨床實驗科主任林錫勳醫師表示，隨著藥物的進步，以及醫師、政府的努力之下，HIV治療已有大幅進步，在藥物穩定控制之下更可以達到「U=U」，也就是「病毒量測不到（Undetectable）=不具傳染力（Untransmittable）」，當感染者血液中的 HIV 病毒量低到檢測不到時，就不會透過性行為感染他人。
不過感染者仍在生活中面臨許多歧視、偏見，進而影響到HIV篩檢、治療，以及感染者的生活品質。林錫勳醫師分享到，愛滋病學會與愛滋病護理學會發表的「台灣愛滋感染者生活品質調查」顯示，直到2021年，仍有四分之一的感染者表示，自己過去一年曾因表明疾病身分而被醫護人員拒絕診療，超過 7 成的HIV感染者擔心會被相關照顧機構或其他照顧工作者拒絕，更有四分之一的感染者，在朋友、家人知道其感染身分後關係產生疏離。
看見各族群HIV感染者困境 5計畫攜手打造友善環境在藥物、治療進步之餘，應改善社會上的歧視以及對HIV感染者的恐懼，建立一個更友善、更正面的生活環境，這也是HIV感染者目前最迫切的需求。臺灣葛蘭素史克（GSK）藥廠支持「Act for Better Love讓愛更好計畫（AFBL）」成立，邀請IV倡議組織遞交計畫提案，支持入選計畫，攜手改善社會歧視與偏見。
愛滋感染者權益促進會以「無疆之境： 跨越國界的愛滋支援與倡議推廣」參與AFBL計劃，建立多語教學影片，協助在台外籍感染者取得藥物與治療；台灣紅絲帶基金會以「Know Your Status」參與，致力於篩檢、HIV衛教宣導以及協助陽性篩檢個案轉介就醫；台灣關愛基金會以「愛有所屬、老有所終」參與，希望能讓大眾看見年長感染者的困境；台灣露德協會與帕斯堤聯盟分別以「台灣感染者生活處境行動白皮書」、「帕斯堤聯盟 2022 年薪傳營」參與，針對不同族群的HIV感染者，藉由互動與交流瞭解社群的第一線需求；愛之希望協會也以「讓愛更好 - 讓愛無懼」參加AFBL，持續在臺灣外島、屏東山區等偏遠地區，舉行衛教與篩檢活動。
入選AFBL的這5項計畫，針對各族群感染者的困境透過計畫執行，期望打造HIV友善環境，並在12月2日舉辦了成果發表會。在發表會中，除了分享計畫成果與執行過程外，也呼籲各界持續重視，並致力消除對於 HIV感染者的不平等與歧見，向終結HIV 更進一步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56038
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