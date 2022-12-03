演藝圈隱形富婆！楊繡惠「擁上億資產」曝理財觀念：最穩
57歲女星楊繡惠伺候雙親非常孝順，日前表明未來不接太早起的外景節目和八點檔，只願接一般談話性節目，透露是因為覺得年紀到了，讓許多粉絲覺得相當可惜。事實上，她出道30多年買了4間房，不久前才賣掉一間，曾透露這些房地產加起來價值上億，可說是演藝圈的「隱形富婆」。
娛樂中心／綜合報導
楊繡惠曾上節目《命運好好玩》分享，自己買房子幾乎都是為了家人，大約16年前，因為媽媽心臟肥大，每次買菜回家都要爬4層樓，讓她相當不捨，想要買有電梯的房子給媽媽住，豈料媽媽卻因為擔心哥哥一家人，叫她自己去住就好，使楊繡惠不得不再買一間房子給哥哥一家住，「沒辦法，我又多買了一間」。
楊繡惠坦言，當時扛了兩間房貸，任何通告來者不拒，每天壓力大到睡覺也無法睡好，一直想到房貸繳不出來該怎麼辦、沒有通告怎麼辦，就這樣過了好幾年，直到將貸款還完，整個人才比較輕鬆一點。
根據《ETtoday報導》，楊繡惠後來又陸續買了2間房，其中一間位於三重，買入售價1500多萬元，不過後來因父母住不慣只好轉手，最後她以3000多萬元成交賣出，現賺1倍。對於自己的理財觀念，她認為買房就是最穩的投資，目前名下3間房加起來價值上億，可說是演藝圈「隱形富婆」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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