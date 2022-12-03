一秒出國！信義區「歐洲市集」倒數2天　好吃好玩嗨周末

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傳統歐式耶誕料理包括義式牛肚包、法式手工香腸、德式油煎香腸、法式傳統濃郁起司、歐式三明治和歐式前菜等。歐式甜點除了熟悉的鬆餅、巧克力和馬卡龍外，還包含罕見的節慶甜點國王派、義大利聖誕蛋糕潘尼朵尼、法國原裝進口傳統薑餅和法國生蜂蜜等。各國精選酒類飲品包含暖心熱紅白酒、生啤酒、葡萄酒、水果酒和威士忌等，另外還有販售手工製作的熱紅酒香料包讓民眾可以在家自己DIY。還有生活選物瑞典香氛、法式香氛，還有首次進駐適合親子的互動攤位讓台灣民眾也能親身體驗原汁原味的歐洲工作坊，包括專為兒童設計的法國傳統遊戲。
市集期間知名表演者和藝人團體將在主舞台帶來歐洲文化節目表演、聖誕音樂會、現場演唱彈奏與藝術舞蹈表演等精彩的演出。主舞台現場也將加碼舉辦驚喜摸彩活動，參與的民眾有機會將歐洲來回機票、自行車等各項好禮帶回家，並由聖誕老人親自頒獎！
2022第三屆「歐洲聖誕市集」
日期：2022 年 12 月 1 日至 4 日
時間：11:00 AM - 10:00 PM
地點：台北市信義區香堤大道廣場與新光三越人行步道
此外，西門町「2022西門PLAY樂購町」活動已開跑，於111年12月3日至112年1月9日登場，與知名插畫家吳政安（SECOND）筆下角色「爽爽貓」、「小勞撫」合作，打造五座超萌大型聖誕應景裝置，將西門町商圈變成聖誕歡樂大富翁，包括有「無敵星星」樂購聖誕樹、「歡樂大富翁」、「起點GO」酷炫舞台、「小勞撫降臨」禮物盒、「贏家榮譽榜」獨特相框，只要憑消費發票證明就可至「歡樂大富翁」聖誕服務台參加扭扭樂活動換扭蛋，萬份好禮中獎率百分百。今（3）日更邀請到人氣爆漲的偶像原子少年天王星，還有陪伴系歌手魏嘉瑩、饒舌歌手曾奕翔、男子團體B.T.O.D、男子團體ALL IN 5、創作歌手蕭秉治，還有多位歌手輪番上陣接力演出，期待與粉絲繼續相約西門町開唱見面。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！