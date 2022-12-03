中共政治局會議將召開！彭博：或採「務實防疫」刺激經濟

我是廣告 請繼續往下閱讀
有鑑於北京方面已經表現出放鬆動態清零的立場，經濟學家認為，中國迫切需要更多的貨幣和財政刺激措施，以支持明年的經濟復甦，預計此次會議可能將釋放以下關鍵政策信號：
1.務實防疫
中共政治局可能會表示，要採取更精準的措施來抗擊疫情，與政府最近減少防疫限制對民生與經濟影響的措施一致，而且在本週的講話中，即將卸任的中國抗疫負責人、中國國務院副總理孫春蘭，也沒有提及動態清零等目標，表明北京的疫情防控立場正在慢慢轉變。
不過中共領導層可能也不會立刻宣布終止清零，因為疫苗接種率仍低，預計當局要到2023年第2季度才會徹底轉變立場，需要時間來將老年人的疫苗接種率提高到足夠的水平。
2.側重增長
由於中國今年的經濟增速預計只有3.3%，為1970年代以來、僅次於2020年的最低增速，因此官員們可能會表示將加大力度促進經濟增長。
3.政策刺激
中國明年可能會繼續實施支持性的財政和貨幣政策，關鍵是刺激力度會有多大，如果不夠強，中國要實現5%的經濟增長就會極具挑戰，因為封控和檢測等防疫支出大幅增加，許多地方政府今年都面臨巨大的資金缺口與赤字。
4.房地產寬鬆
官員們可能會對房地產行業表現出更加支持的態度，該行業正處於現代歷史上最嚴重的低迷時期。最近幾週，政府已經推出一系列措施，以幫助緩解房地產開發商的流動性危機。
ING Groep NV 大中華區首席經濟學家 Iris Pang表示，政府可能希望在採取進一步行動之前，先觀察現有政策的影響。