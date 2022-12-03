孟耿如結婚2年「身心俱疲」！揭黃子佼個性：我選的怪誰

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孟耿如表示，雖然自己的工作時間還算幸運，可以自己調配，但也變成她得盡量配合老公的時間，「不管我提早多少跟他說需要他支援，可能還是得碰運氣，他會以工作為主，如果我真的不行，我的朋友或家人就得加入支援（當然也有少數幾次他必須幫我救火）。」不過，黃子佼通常都傍晚、甚至更晚才回到家，到家以後就開始忙其他工作，「除了玩一下小孩，其他那些主要工作他可能知道怎麼弄，但很少碰」。
對此，孟耿如也坦言，最近負能量比較重，也還在努力抓這塊的平衡，「有時說服自己當初孩子是我自己比較想要，所以我理當多分擔一些？因為天性，女生在照顧孩子上本來就會比較擅長，理當多分擔一些？有時想想我愛玉米，不應該去計較誰做多誰做少」，更無奈表示「老公一直以來以工作為優先，這也是我自己選的，要怪誰？」但她也會擔心老公不快樂，所以自己很努力的扛了，「買尬（天啊）…偏偏老婆沒有什麼物慾，他買什麼給我都很難化解我心裡的勞累」。
貼文一出，引發不少共鳴，網友們紛紛留言，「能理解你的心情，我覺得生小孩後的一到兩年是媽媽的黑暗期，辛苦你了」、「加油，我們家的狀態也是這樣」、「適度地輸出負面情緒是有益身心健康的」、「抱一個，我懂妳的心情～適時把情緒抒發出來會比較好～不要悶在心裡面」、「非常了解妳在說什麼，因為女人當媽媽好像被迫要放棄一些東西」、「超級感同身受」。（編輯：郭佩蓉）