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孟耿如結婚2年「身心俱疲」！揭黃子佼個性：我選的怪誰

▲黃子佼（左）和孟耿如2020年結婚，豈料孟耿如今（3）日卻突然發文，透露自己「身心俱疲」。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼（左）和孟耿如2020年結婚，豈料孟耿如今（3）日卻突然發文，透露自己「身心俱疲」。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

娛樂中心／綜合報導

孟耿如和黃子佼2020年結婚，今年5月迎來女兒「玉米」，一家三口生活幸福美滿。豈料她今（3）日卻突然發文，表示因為夫妻倆都有工作在身，但她時常要配合老公的時間來安排自己的工作，使她負能量偏高，身心俱疲。且對於黃子佼以「工作」為優先的個性，讓她無奈直呼「這也是我自己選的，要怪誰」，掀起網友熱議。

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▲孟耿如在臉書發文。（圖／記者朱永強攝）
▲孟耿如在臉書發文。（圖／記者朱永強攝）
孟耿如在臉書發文，表示自己一直都是希望媽媽們即便生了孩子，還是要持續工作，因為未來會發生什麼事很難說。但她最近感受到在雙薪家庭中，媽媽除了要工作以外，還得身兼照顧孩子居多，使她身心俱疲，「明明是雙薪家庭，但照顧孩子還是以媽媽為主…媽媽真的很辛苦」。

孟耿如表示，雖然自己的工作時間還算幸運，可以自己調配，但也變成她得盡量配合老公的時間，「不管我提早多少跟他說需要他支援，可能還是得碰運氣，他會以工作為主，如果我真的不行，我的朋友或家人就得加入支援（當然也有少數幾次他必須幫我救火）。」不過，黃子佼通常都傍晚、甚至更晚才回到家，到家以後就開始忙其他工作，「除了玩一下小孩，其他那些主要工作他可能知道怎麼弄，但很少碰」。

▲孟耿如（右）與老公黃子佼2020年結婚。（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲孟耿如（右）與老公黃子佼2020年結婚。（圖／翻攝自孟耿如IG）
對此，孟耿如也坦言，最近負能量比較重，也還在努力抓這塊的平衡，「有時說服自己當初孩子是我自己比較想要，所以我理當多分擔一些？因為天性，女生在照顧孩子上本來就會比較擅長，理當多分擔一些？有時想想我愛玉米，不應該去計較誰做多誰做少」，更無奈表示「老公一直以來以工作為優先，這也是我自己選的，要怪誰？」但她也會擔心老公不快樂，所以自己很努力的扛了，「買尬（天啊）…偏偏老婆沒有什麼物慾，他買什麼給我都很難化解我心裡的勞累」。

貼文一出，引發不少共鳴，網友們紛紛留言，「能理解你的心情，我覺得生小孩後的一到兩年是媽媽的黑暗期，辛苦你了」、「加油，我們家的狀態也是這樣」、「適度地輸出負面情緒是有益身心健康的」、「抱一個，我懂妳的心情～適時把情緒抒發出來會比較好～不要悶在心裡面」、「非常了解妳在說什麼，因為女人當媽媽好像被迫要放棄一些東西」、「超級感同身受」。（編輯：郭佩蓉）


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