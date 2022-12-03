公仔熱潮襲全台！POP MART快閃台南　華山玩具展倒數2天

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現場販售多款熱門商品，包含最受歡迎的MOLLY、古靈精怪的小怪獸LABUBU、暗黑奇幻風格的SKULLPANDA、可愛的小男孩DIMOO以及表情呆萌的PUCKY，打造屬於「娃友」的購物天堂，預估在開幕當日創造破百萬營業額。開幕首日限量發售100隻，門市消費滿999元即可以850元加價購，吸引超過千位娃友到現場熱烈響應，開幕不到半小時即被加購完售，可見泡泡魅力難以抵擋。南紡店也於12/2至12/16祭出「聖誕好禮送」消費滿額贈禮活動，共有四款聖誕限定贈品，包括「LABUBU聖誕果凍貼」、「SKULLPANDA聖誕賀卡」、「聖誕禮品袋」、「聖誕透明掛球」。
而業者也透露，在台北首店創下佳績後，為了響應全台各地粉絲的呼喚，決定一次開出五家快閃店，打造屬於泡泡瑪特的五都連線聖誕嘉年華。被問及後續展店，泡泡瑪特回應：「非常感謝台灣民眾對泡泡瑪特的喜愛，這次先以快閃店形式讓全台各地都能夠體驗泡泡魅力，展店計畫目前正在積極規劃中，未來將會在最理想的地點與大家見面！」
【POP MART 五都聖誕快閃店 & TTF】檔期資訊（依開幕順序）
12/1-12/4 TTF台北國際玩具創作大展A56攤位
12/1-1/2 桃園華泰名品城(2期)聖誕村
12/2-1/2 台南南紡購物中心A1館1F時尚廣場
12/5-1/1 台北信義香堤廣場聖誕村
12/8-2/28 台中新光三越9F法雅客前
12/10-8/31 高雄夢時代綠區3F
此外，「第19屆 Taipei Toy Festival 台北國際玩具創作大展」 12月1日至12月4日，在華山1914文化創意產業園區限時開展，由 333 Gallery 與台灣藝術家－林鈺凱 Eggzy 以「GET HURT , GET HOPE」 展覽主題作為主軸，並帶領眾台灣藝術家精彩作品將在 A01 展位展出；INSTINCTOY 主理人大久保博人將帶來最新發表作品之外，也會展出多件與日本藝術家上野洋介YOSUKE UENO 的 ONE OFF作品，在 A02 展位上還有最新剛完成的 FRP 新作品「IT'S ALL RIGHT」的公開展示；MONSTER ART STUDIO 為 MONSTER TAIPEI 旗下全新單位，未來將持續以推廣設計師玩具及當代藝術領域發展，並首度在本次展會上參與展出，將展出Molly之父-王信明 Kenny Wong 的作品之外，還有英國藝術家 Stevie Gee、台灣藝術家-李承道 LEE CHEN-DAO、張育嘉 Chang Yu-Chia 帶來精采作品將在 A03 展位等大家欣賞！
【第19屆 台北國際玩具創作大展 】
展覽日期：2022 年 12 月 1 日（四）至 2022 年 12 月 4 日（日）
展覽地點：華山1914文化創意產業園區
時間：10:00 至 19:00