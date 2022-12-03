蒼井空回來了！與黃明志玩「師生Play」 羞羞畫面曝光
黃明志邀請世界的「蒼老師」 蒼井空合作歌曲《別人的老婆》，收錄在即將推出的新專輯《高清無碼》。黃明志表示，「這首歌是在講述我們人生中多少都會在感情帶有缺憾，很多人在錯的時空遇到了對的人，卻遺憾地沒有辦法繼續走下去。」特別是男生，多數都會經歷自己還沒有能力照顧一個人，但卻愛著一個人的階段，最後也只能惋惜自己愛的人變成了「別人的老婆」。
記者吳雨婕/綜合報導
黃明志這次夢想解鎖，MV裡用了很多日劇裡會出現的場景，也特別設立了一所「蒼井醫院」，黃明志笑稱，只要是男人有不舒服的地方來這裡馬上包治百病，因為會有美麗的女護士照顧，不舒服也醫到舒服為止。女神蒼井空也特別飾演老師和護士，和黃明志上演師生之間的愛情故事。黃明志更是自肥，除了有女神蒼井空擔任老師外，黃明志飾演男同學和三位飾演女同學的AV女優近距離相處，他特別劇透，MV中設計「舔狗」的寫實劇情，就是被丟書、被甩和被推，相信當過「舔狗男」的人對這段劇情一定很有共鳴。
蒼井空對於此次合作開心分享道：「睽違那麼久再次扮演起老師的角色，有種經歷了一場瘋狂甜蜜戀愛的感覺。其中一場拍結婚照的場景，讓我不禁懷念起在夏威夷舉辦婚禮時，也剛好是在疫情前最後一次的出國旅行，希望能再次出國玩。」黃明志在與蒼井空老師合作後表示，「非常敬重她身為演員的專業與素養，蒼井空老師很清楚知道作為演員該做什麼，但身為前輩的她還是非常虛心，一直都很配合劇組安排的每個細節、劇情和時間。」由於蒼井空家中還有孩子需要照管，黃明志也對於她放下小朋友、請保母照顧小孩，前來完成這部作品心存感激。