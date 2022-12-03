大S遭疑2018年婚內出軌　具俊曄曬「關鍵對比圖」護妻

孟耿如心累！黃子佼「送名畫」比愛馬仕貴：原來妳不喜歡

▲孟耿如（右）在臉書抒發心情，引起熱議。（圖／翻攝自黃子佼FB）
▲孟耿如（右）在臉書抒發心情，引起熱議。（圖／翻攝自黃子佼FB）

娛樂中心／綜合報導

孟耿如今（3）日在臉書發文，表示在雙薪家庭中，女人除了要工作還得身兼照顧孩子居多，非常辛苦，且老公黃子佼的個性都是以工作為優先，讓她最近負能量爆棚，感到「身心俱疲」。對此，黃子佼看到老婆發文後，也火速留言解釋，更心疼直呼「老婆辛苦了」。

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▲孟耿如在臉書發文，坦言「身心俱疲」。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.08）
▲孟耿如在臉書發文，坦言「身心俱疲」。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.10.08）
對於孟耿如的負能量文，黃子佼火速現身留言，「半夜兩點多，還沒做完今天主持功課的我昏睡了。午夜透過監視器，我不知道起床幾次幫她塞奶嘴。」早上十點時，黃子佼聽到哭聲，知道老婆應該已經負荷過重了，「我聽到哭聲起來就跟她說幹嘛不叫我。她怕我睡不飽。但，唉兩難！」也心疼老婆「早安，老婆辛苦了，原來，那畫妳不喜歡。」透露最近有送畫給老婆，慰勞對方的辛勞。

▲對於孟耿如的負能量文，黃子佼火速現身留言。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲對於孟耿如的負能量文，黃子佼火速現身留言。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲黃子佼（左）火速回應孟耿如。（圖／翻攝自黃子佼FB）
▲黃子佼（左）火速回應孟耿如。（圖／翻攝自黃子佼FB）
對此，網友也留言，建議黃子佼不用列出清單說自己做了什麼，還是要多花時間陪伴老婆、小孩，對此，他透露自己可都沒有應酬局，也有請保母幫忙照顧，明（4）日放假一天，早早安排了飯局，甚至訂好12月的燒肉，要帶老婆好好放鬆，「下班上班前後。不是只有帶孩子才是幫忙呀。我還有分擔煩惱她副業的事。客戶開發開會員工面試甚至變更負責人去簽字。但她不用陪我開會修主持稿、找員工呀」。

黃子佼也表示，「我從以前天天開電腦，到現在一週開兩次光是處理一週累積的信件就飽了。」他本周也有2天下班後立刻回家接手保母一打一，讓老婆專心在工作室忙完、以及畫畫到想回家為止。坦言因為目前老婆的品牌副業還沒完全上軌道，最近確實辛苦了點。最後，他也笑說「我也沒有沒做事一打一。只是今早的輸出太直接了啦。」而孟耿如也在留言處替他講話「黃子佼還是很棒，只是媽媽真的需要同溫層」。

▲孟耿如在留言處替黃子佼講話：「黃子佼還是很棒，只是媽媽真的需要同溫層」。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲孟耿如在留言處替黃子佼講話：「黃子佼還是很棒，只是媽媽真的需要同溫層」。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
網友也紛紛留言，「養兒育女的必經過程，身為女人、身為母親的角色，大家都體驗過、學習著…取得平衡點，凡事多溝通、多些諒解，加油」、「婚姻都是有小孩後才是真正的考驗開始」、「辛苦你了，這些心酸真的只有當媽媽才能夠理解。也只有當媽媽的才能懂媽媽的感受」、「真的需要後援 ，就要求救 ，不要自己扛。睡眠真的需要充足 ，才不會憂鬱」、「新手爸媽很辛苦。你們已經很棒了，也做得很好」、「加油，過渡時期，過2年就會好很多了」。

事實上，黃子佼在今年金鐘獎受訪時就曾透露，有去看了藝術博覽會，還買了人生第一張超級貴的畫，「是耿如最愛的藝術家，咬牙美金給它匯出去」，更坦言老婆的禮物不會輸Lulu的愛馬仕，「我沒有什麼特別理由要慶祝，純粹是耿如跟我心心念念很喜歡的藝術家，被我不小心看到，回家先給老婆大禮物，一定比Lulu的（愛馬仕）貴」。（編輯：郭佩蓉）


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