孟耿如心累！黃子佼「送名畫」比愛馬仕貴：原來妳不喜歡

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對此，網友也留言，建議黃子佼不用列出清單說自己做了什麼，還是要多花時間陪伴老婆、小孩，對此，他透露自己可都沒有應酬局，也有請保母幫忙照顧，明（4）日放假一天，早早安排了飯局，甚至訂好12月的燒肉，要帶老婆好好放鬆，「下班上班前後。不是只有帶孩子才是幫忙呀。我還有分擔煩惱她副業的事。客戶開發開會員工面試甚至變更負責人去簽字。但她不用陪我開會修主持稿、找員工呀」。
黃子佼也表示，「我從以前天天開電腦，到現在一週開兩次光是處理一週累積的信件就飽了。」他本周也有2天下班後立刻回家接手保母一打一，讓老婆專心在工作室忙完、以及畫畫到想回家為止。坦言因為目前老婆的品牌副業還沒完全上軌道，最近確實辛苦了點。最後，他也笑說「我也沒有沒做事一打一。只是今早的輸出太直接了啦。」而孟耿如也在留言處替他講話「黃子佼還是很棒，只是媽媽真的需要同溫層」。
網友也紛紛留言，「養兒育女的必經過程，身為女人、身為母親的角色，大家都體驗過、學習著…取得平衡點，凡事多溝通、多些諒解，加油」、「婚姻都是有小孩後才是真正的考驗開始」、「辛苦你了，這些心酸真的只有當媽媽才能夠理解。也只有當媽媽的才能懂媽媽的感受」、「真的需要後援 ，就要求救 ，不要自己扛。睡眠真的需要充足 ，才不會憂鬱」、「新手爸媽很辛苦。你們已經很棒了，也做得很好」、「加油，過渡時期，過2年就會好很多了」。
事實上，黃子佼在今年金鐘獎受訪時就曾透露，有去看了藝術博覽會，還買了人生第一張超級貴的畫，「是耿如最愛的藝術家，咬牙美金給它匯出去」，更坦言老婆的禮物不會輸Lulu的愛馬仕，「我沒有什麼特別理由要慶祝，純粹是耿如跟我心心念念很喜歡的藝術家，被我不小心看到，回家先給老婆大禮物，一定比Lulu的（愛馬仕）貴」。（編輯：郭佩蓉）