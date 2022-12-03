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吳鳳見土耳其「無緣世足」　感嘆：祖國花不少資金與努力

▲吳鳳出席愛盲基金會活動。（圖／愛盲基金會提供）
▲吳鳳出席愛盲基金會活動。（圖／愛盲基金會提供）

記者侯家瑜/綜合報導

熱愛台灣文化的土耳其裔藝人吳鳳，2018年取得身分證落地生根，7年前與台灣妻子Renee結婚、婚後育有2位女兒。吳鳳今（3）日出席愛盲基金會活動，談及近來自己的祖國土耳其無緣世足，他表示：「土耳其是8000萬人的大國家，對於足球投資了很多資源、金錢與努力，找了多少國際巨星來踢球，結果除了1954年、2002年外都沒踢進世足，這表現不行、讓人很不開心。」最後也喊話：「土耳其要加油！」

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▲吳鳳自爆曾遭鈔票狠甩。（圖／MOMOTV提供）
▲吳鳳與愛妻Renee。（圖／MOMOTV提供）
吳鳳表示這3年來，因為疫情影響很少回土耳其，今年夏天回去的時候，非常懷念夏天的海邊，大讚土耳其的海邊很美，而談到今年跨年計畫，他透露這是在台16年來，首次要出國，預計要去日本北海道看雪景。

吳鳳2位寶貝女兒分別4歲和7歲，他分享有次2姐妹在床上玩鬧，結果小女兒不小心掉下床，高度將近100公分高，「小女兒還吐了，疑似腦震盪的狀況，讓我一星期都睡不著。」還好去醫院檢查後不用住院，休息3、4天就好，他也感慨：「人生很多意外不能避免，平常生活要多加注意。」

吳鳳重視眼睛保健，所以堅持禁止給女兒玩手機、平板等3C用品，「女兒還沒出生時，有一次我跟朋友吃飯，看朋友直接把手機給小孩玩，對方很驚訝地問朋友『這是可以的嗎』，朋友回他『等你當爸爸就知道』。」不過吳鳳認為，孩子是父母最甜蜜的負擔，真的擔心小孩吵，就不如不要生，自己在媒體、粉絲團都跟大家分享過，小孩子吵鬧很正常，「他們現在正在探索世界的年紀、為什麼要花時間玩手機呢？等到女兒長大真想要手機，我也會買阿公用的手機給他們，平常我開車載孩子們出門，不管他們在車上如何吵鬧都沒關係，這才是正常的孩子。」強調只是不想讓孩子依賴手機。

▲吳鳳重視眼睛保健。（圖／愛盲基金會提供）
▲吳鳳重視眼睛保健。（圖／愛盲基金會提供）
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