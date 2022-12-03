吳鳳見土耳其「無緣世足」　感嘆：祖國花不少資金與努力

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吳鳳2位寶貝女兒分別4歲和7歲，他分享有次2姐妹在床上玩鬧，結果小女兒不小心掉下床，高度將近100公分高，「小女兒還吐了，疑似腦震盪的狀況，讓我一星期都睡不著。」還好去醫院檢查後不用住院，休息3、4天就好，他也感慨：「人生很多意外不能避免，平常生活要多加注意。」
吳鳳重視眼睛保健，所以堅持禁止給女兒玩手機、平板等3C用品，「女兒還沒出生時，有一次我跟朋友吃飯，看朋友直接把手機給小孩玩，對方很驚訝地問朋友『這是可以的嗎』，朋友回他『等你當爸爸就知道』。」不過吳鳳認為，孩子是父母最甜蜜的負擔，真的擔心小孩吵，就不如不要生，自己在媒體、粉絲團都跟大家分享過，小孩子吵鬧很正常，「他們現在正在探索世界的年紀、為什麼要花時間玩手機呢？等到女兒長大真想要手機，我也會買阿公用的手機給他們，平常我開車載孩子們出門，不管他們在車上如何吵鬧都沒關係，這才是正常的孩子。」強調只是不想讓孩子依賴手機。
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