影城爆米花不限量裝滿！在地人見一幕嗨喊：高雄人的熱情
高雄喜樂時代影城高雄總圖店歡慶開幕，推出超吸睛的活動，今（3）日上午11點至晚上8點，買兩張電影票加價50元，就可以不限自備容器大小狂裝爆米花。根據現場民眾透露，大約十點半整個紀念大廳已經人潮滿滿「多數排隊民眾都是帶橘色大垃圾桶、行李袋子到場要將爆米花裝好裝滿」。還有男子推1600公升桶子到場裝爆米花後，打算到駁二做公益免費發；現場也有不少民眾領取後，直接熱心轉送給圍觀群眾，讓在地人樂喊「高雄人的熱情不會讓你失望」。
記者鍾怡婷/綜合報導
喜樂時代影城高雄總圖店今日盛大開幕，推出只要買2張電影票加50元，就能「自備容器爆米花裝到滿」的一日限定活動，讓不少民眾相當期待。而高雄在地居民余小姐也透露，一早影城就聚集了相當多人潮，帶著各式各樣桶子提早到現場排隊，有男子開心扛著中水桶到場，向圍觀群眾嗨喊自己要進去裝爆米花了！更有男子推了1600公升桶子到場，打算領取後到駁二做公益，發送給街友及弱勢家庭。
更是有不少人在領取到爆米花後，直接分享給現場不認識的圍觀群眾，讓在場目擊的余小姐笑喊「高雄人有愛都是互相分享，滿滿得熱情不會讓人失望」，而活動11點開始後人潮便不斷湧入，預估直到晚上8點前會有越來越多民眾湧入，也讓各地網友相當期待現場還會搬出多令人意想不到的大型容器。