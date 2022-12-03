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美國聲援白紙革命傳亂象！女子遭痛毆、大學校門被縱火

▲近日在美國哥倫比亞大學聲援中國白紙革命的示威中，傳出有女子遭陌生男子襲擊頭部送醫，幸無大礙。暴力示意圖。（圖／翻攝pixabay）
▲近日在美國哥倫比亞大學聲援中國白紙革命的示威中，傳出有女子遭陌生男子襲擊頭部送醫，幸無大礙。暴力示意圖。（圖／翻攝pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

紐約《每日新聞》報導，中國白紙革命遍地開花，就連國外也有許多民眾上街聲援，不過日前在美國哥倫比亞大學的示威活動中，就傳出有女子遭陌生男子襲擊頭部送醫，幸無大礙，警方正在全力追緝凶嫌。

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據報導，這起事件發生在11月28日晚間，該女子在示威過程中，於洛氏紀念圖書館（Low Memorial Library）前，遭1名男子冷嘲熱諷，甚至出手暴打她的頭部，這名女子隨即被送往醫院救治，所幸傷勢穩定，已無生命危險。

▲紐約警方公布嫌犯照片。（圖／翻攝自紐約每日新聞）
▲紐約警方公布嫌犯照片。（圖／翻攝自紐約每日新聞）
據悉施襲者年約30多歲，在做出攻擊行為後已迅速逃逸，正遭到紐約警方通緝，並設有檢舉專線。哥倫比亞大學發言人斯萊特（Samantha Slater）表示，雖然該場示威活動不是由校方主導，但每個人皆有言論及集會遊行的自由。

此外，在美國加州大學的柏克萊分校，也傳出有悼念地點遭到縱火，導致有百年歷史的地標「薩瑟門」（Sather Gate）留下部分燻黑的痕跡。關注團體已敦促縱火者向學校、學生道歉，並做出必要的善後。

▲加州大學柏克萊分校有百年歷史的「薩瑟門」，近日據傳遭到縱火，目標不排除是想遏止當地聲援中國白紙運動的活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲加州大學柏克萊分校有百年歷史的「薩瑟門」，近日據傳遭到縱火，目標不排除是想遏止當地聲援中國白紙運動的活動。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
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