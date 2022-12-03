巷仔內／機車僅能半夜行駛　忠孝西路解封做半套

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不過將機車車流導引至小巷內，而非行駛於忠孝西路上，是否為必要之惡？機車在超過四線道的大馬路上，多半只能行駛於外側兩車道，內側車道則為禁行機車道，這是全台北市皆然的道路安排方式。而由於台北車站地緣性的緣故，導致忠孝西路成為公車數最多的路段，在拆除「從來沒用過」且是「塞車元兇」的忠孝西路公車專用道後，公車要靠站勢必得往路邊停車，因此在機車車流與公車車流交織的情況下，不僅可能導致交通壅塞，更有高機率發生公車與機車擦撞的情況。
而根據交通局的說法，忠孝西路禁行機車要完全解封，唯一的方式就是降低忠孝西路的公車車流量，也就是公車路線、班次都要減少。但台北車站身為交通樞紐，忠孝西路又是往來雙北的重要道路，路線或班次要減少，基本上相當困難；而周圍的道路也都沒辦法像忠孝西路般寬廣，根本無法引流如此眾多的公車，因此忠孝西路持續禁行機車，並且將機車車流引流至周邊道路，或許成了現階段「交通不打結」的唯一做法。
忠孝西路禁行機車，至今已經維持44年、歷經10任市長，時至今日開放機車於深夜通行，雖然距離完全開放還有很長的路要走，但起碼是邁開了一大步。未來在捷運等不影響平面道路車流量的交通運輸工具路線拓寬、拓廣，公車的需求量因此下降後，或許才能真正地讓忠孝西路禁行機車解封。