藝術家黃琯予赴美辦畫展 「大地之愛」讓世界看見台灣
療癒系藝術家黃琯予，12月初應邀前往美國馬那納溫伍德會議中心舉辦個展。畫風細膩明朗的黃琯予，此次海外畫展是以「大地之愛」為主題，一共展出20件作品，獲得當地中外人士推崇。黃琯予表示，這一場海外展出，不僅讓世界看見台灣藝術創作，藉由藝術交流也做好國民外交。
記者金武鳯/台中報導
黃琯予熱愛藝術，在東海大學附近成立「琯予藝術館」，致力推廣美術教育。近年來，黃琯予足跡遍佈台灣各地，藉由舉辦畫展推展美學藝術，獲得民眾肯定與畫壇好評。12月初，黃琯予遠渡重洋前往美國佛羅里達州邁阿密市，以「大地之愛」為題舉辦個展，一樣獲得當地愛好藝術人士歡迎與推崇，讓國內藝術界與有榮焉。
黃琯予表示，疫情趨緩，邊境鬆綁，各國境管大開，再度讓國際藝術活躍起來。此次，她將對於全世界人、事、地、物所衍生的大地之愛，經由巧妙畫筆、無窮靈感，化成一幅幅藝術創作，有靜物、風景及人物等多元題材，總共展出作品21幅，
黃琯予甫獲得台中市好人好事頒獎，同時又在美國舉辦畫展，為此，她親自遠渡重洋飛到美國，希望把台灣為世界和平貢獻力量的氛圍，以藝術方式表現，做出無國界接軌。在畫展中，黃琯予特地高舉中華民國國旗拍照，希望讓世界看見台灣！
這場來自台灣藝術家黃琯予的畫展，也把各地藝術家聚集在一起，成為佛羅里達州邁阿密市藝術界旋風。黃琯予表示，突尼西亞非政府組織首席執行官Naime Nour女士也到場參觀，十分讚賞她的作品，也獲得當地新聞媒體報導，整場畫展像是藝術家交流會，大家互相欣賞與學習，開闊更大的藝術靈感，是一場愉快的藝術饗宴！