iPhone14現省2千！超商舊機回收開跑 7-11、全家都參戰
中華電信即日起與新能循環科技合作，提供全台民眾至「7-11」、「全家」兩大超商門市舊機回收寄件服務，即享iPhone 14專屬優惠。民眾只要憑簡訊優惠序號至中華電信全台服務據點，申辦精采5G月繳1399元後，購買iPhone 14全系列即享購機折價2000元，還送百元配件金。中華電信除了於全台服務據點提供客戶舊機回收服務，也與新能循環科技合作，民眾可享有多元、便利的舊機回收管道，期盼以實質的優惠號召大家一起聯手愛地球，攜手顧永續！
記者張志浩/綜合報導
中華電信表示，即日起民眾可於全台超過11000間7-11、全家超商店鋪辦理舊機回收寄件服務，只要透過新能循環科技活動網頁於線上進行初步估價後，至兩大超商的「ibon便利生活站」及「FamiPort」機台點選送件新能循環科技鑑價，完成回收程序後即匯款舊機回收金予客戶，並加碼贈超商熱拿鐵，再享中華電信最夯5G新機iPhone 14專屬購機優惠與知名配件品牌moshi百元配件金，活動自112年1月2日止。
針對此次中華電信活動，已經使用iPhone手機8年，換了2代iPhone的李小姐表示，自己一支手機都會用很久，因此每次都有「換掉的手機不知怎麼處理」的困擾，這次有機會做舊機回收，還能降低新機價格，確實是不錯的選擇，不過「考量到費率、5G實用性，還需操作超商機台，可能會是讓人要多做考量的因素。」