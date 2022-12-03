XV傳人，Subaru全新Crosstrek正式在日本開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
Crosstrek基本上就是延續XV的跨界血統，在原本的掀背車基礎下，提高底盤高度，面對非鋪裝道路時有更好的穿越能力，不過與過去略有不同的是，Crosstrek一改以往僅有四輪傳動設定，加入了前輪驅動車型，算是向主流市場靠攏與妥協。
車身尺寸為4,480×1,800×1,580mm的Crosstrek，外觀上依舊可以看見歷代XV的影子，在圓滑流線的外型中帶著緊湊銳利的細節設計，再搭配圍繞車身下緣的防刮塑料材質，帶出越野風格。座艙內則導入Subaru最新世代的設計風格，中控台配置了具11.6吋直立觸控螢幕的多功能車載系統。同時依然提供適切寬敞的車內空間，其中當後座椅背放倒後，可擁有最大1,591mm的縱向空間，行李箱內寬度也達1,090mm，絕對足敷日常使用。
此外，新Crosstrek採用全新車體結構，不僅提升車身剛性，也減輕了重量，安全上，搭載新一代EyeSight安全輔助科技，在日本首度採用廣角單眼攝影系統，以利提升整體安全。
動力系統部分，則是搭載全新e-BOXER輕油電混合動力，2.0升引擎可輸出145PS最大馬力與188Nm最大扭力，另電動馬達可額外有13.6PS的輔助動力，並搭配CVT無段變速系統。
新Crosstrek在日本有Touring與Limited兩種規格設定，也都有前驅或四驅兩種傳動模式可選，建議售價是266.2萬日圓起，在日本月販售目標為2,600輛。