全面清查台大國發所論文？教長潘文忠這麼說

繼前新竹市長林智堅台大國發所論文被認定抄襲，遭撤銷碩士學位之後，桃園市長鄭文燦論文也因涉及抄襲，被撤銷台大國發所碩士學位，今（3）日再傳出民進黨立委蔡適應博士論文也被台北大學認定抄襲，撤銷博士學位。對於學術論文抄襲事件頻傳，教育部長潘文忠受訪時表示，各大學對學術論文都有相關審議規範，也會依程序回報教育部。至於是否希望台大國發所主動調查其他論文？他說，台大有在進行了解，教育部也會進一步跟學校做了解。
記者顏真真／台北報導
潘文忠表示，各大學對於學術論文他們也有按照《學位授予法》及相關學術倫理的相關規範，做審議程序，各大學也會把審定這樣的結果通報教育部，過去一直以來都以這樣的程序辦理。
對於台大一再發生學生論文抄襲事件，會不會追究台大行政管理不周責任？潘文忠強調，對於各大學在相關論文的指導審議，其實本來就有一定規範，而且這方面教育部也都會請大學確實依照這方面遵守，尤其是對於有一些學位論文部分，對於後續在有關一些學生檢視等方面，包含相關的一些比對系統，希望都能讓學校辦理學生論文審議的參考。
不過，目前傳出台大國發所除了林智堅、鄭文燦論文涉及抄襲之外，還有其他個案，對於會不會希望台大國發所主動調查其他論文？潘文忠說，台大有在進行相關了解，教育部也會進一步跟大學做了解。