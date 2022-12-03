受訪動怒！晚1小時才現身　吳怡農嗆：你希望我說甚麼？

全面清查台大國發所論文？教長潘文忠這麼說

▲針對學術論文抄襲事件頻傳，教育部長潘文忠今（3）日有最新回應。（圖／資料照，教育部提供）
▲針對學術論文抄襲事件頻傳，教育部長潘文忠今（3）日有最新回應。（圖／資料照，教育部提供）

記者顏真真／台北報導

繼前新竹市長林智堅台大國發所論文被認定抄襲，遭撤銷碩士學位之後，桃園市長鄭文燦論文也因涉及抄襲，被撤銷台大國發所碩士學位，今（3）日再傳出民進黨立委蔡適應博士論文也被台北大學認定抄襲，撤銷博士學位。對於學術論文抄襲事件頻傳，教育部長潘文忠受訪時表示，各大學對學術論文都有相關審議規範，也會依程序回報教育部。至於是否希望台大國發所主動調查其他論文？他說，台大有在進行了解，教育部也會進一步跟學校做了解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘文忠表示，各大學對於學術論文他們也有按照《學位授予法》及相關學術倫理的相關規範，做審議程序，各大學也會把審定這樣的結果通報教育部，過去一直以來都以這樣的程序辦理。

對於台大一再發生學生論文抄襲事件，會不會追究台大行政管理不周責任？潘文忠強調，對於各大學在相關論文的指導審議，其實本來就有一定規範，而且這方面教育部也都會請大學確實依照這方面遵守，尤其是對於有一些學位論文部分，對於後續在有關一些學生檢視等方面，包含相關的一些比對系統，希望都能讓學校辦理學生論文審議的參考。

不過，目前傳出台大國發所除了林智堅、鄭文燦論文涉及抄襲之外，還有其他個案，對於會不會希望台大國發所主動調查其他論文？潘文忠說，台大有在進行相關了解，教育部也會進一步跟大學做了解。

鄭文燦論文確定抄襲　朱立倫：蔡英文應向全民道歉

博士學位遭撤銷！蔡適應將提申訴︰花10年原創論文

證實論文遭台大撤銷　鄭文燦：無抄襲意圖、願對瑕疵致歉

前有林智堅、後有鄭文燦論文抄襲　王鴻薇籲處理陳明通

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀