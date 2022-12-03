MLB／大都會如何補上王牌缺口？大聯盟官網推薦3人選

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大都會在deGrom離隊後，明年的先發輪值將由Max Scherzer作為頭牌，加上Carlos Carrasco、David Peterson、Tylor Megill與Elieser Hernandez，組成先發輪值陣容，但是沒有一位投手能夠補上deGrom的缺口，大聯盟官網推薦給大都會的頭號人選，就是本季的美聯賽揚獎得主Justin Verlander。
文中提到，今年Verlander從Tommy John手術復原後，投出28場先發，18勝4敗、防禦率1.75的超好表現，把他跟Scherzer組成雙人組，或許比deGrom、Scherzer的組合更有威脅性，而且Verlander可能尋求一份年限不會太長的合約，也不會對大都會帶來太大的負擔，但也指出，明年Verlander就將迎來40歲，能在40歲還保持高效率的球員並不多，一但賭錯，將會對大都會帶來相當大的影響，話雖如此，作者仍認為Verlander會是大都會在今年休賽季追求的頭號目標，雙方合作的可能性相當高。
第二位推薦大都會追求的投手，就是今年效力舊金山巨人隊的王牌左投Carlos Rodón，他今年在巨人隊投了31場比賽，拿下14勝8敗、防禦率2.88的好表現，過去兩年在巨人及老東家芝加哥白襪共拿下27勝，並且都順利入選全明星，最重要的是，他現在才29歲而已，但Rodón的傷病史，可能是一顆不定時炸彈，而且年紀正邁入巔峰的他，可能也會尋求一份高薪長約，對大都會的操作來說，也會較為不便，但他仍是補強的有力人選。
最後一位則是遠赴重洋，將從日本職棒挑戰大聯盟的千賀滉大，他在日職生涯的平均防禦率僅有2.85，還能飆出超過160公里的火球，有成為前段輪值的潛力，但他生涯都在日職投球，尚未體會過大聯盟打者的威力，讓他在大聯盟的表現成為未知數，而根據上述三人可能要求的合約金額，大都會是完全有辦法同時把三人都搶下，但還有包含Chris Bassitt、Taijuan Walker等人有機會回鍋，Jameson Taillon、Andrew Heaney也是其他選擇，就看大都會如何取捨。