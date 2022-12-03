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護理女神瘋世足「掀衣慘被檢舉」傻眼了！再PO性感照回擊

▲網美謝侑芯PO出穿著性感球衣的辣照，豈料照片卻被檢舉，讓她只好再PO出尺度更大的辣照，直呼「讓你兩球啦」。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲網美謝侑芯PO出穿著性感球衣的辣照，豈料照片卻被檢舉，讓她只好再PO出尺度更大的辣照，直呼「讓你兩球啦」。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

娛樂中心／綜合報導

2022卡達世界足球盃開踢，台灣掀起運彩風潮，許多人不惜熬夜也要看球賽、瘋世足。對此，擁有精緻五官、E級傲人上圍，被封為「護理系女神」的網美謝侑芯也不例外，她日前PO出穿著性感球衣的辣照，曬出傲人「南半球」，豈料照片卻被檢舉，讓她只好再PO出尺度更大的辣照，直呼「讓你兩球啦」。

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▲謝侑芯穿著「短版阿根廷球衣」的性感辣照，曬出傲人南半球。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲謝侑芯穿著「短版阿根廷球衣」的性感辣照，曬出傲人南半球。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
謝侑芯11月22日就曾在IG曬出穿著「短版阿根廷球衣」的性感辣照，曬出傲人南半球；30日又PO出穿著法國隊的球衣照，只見她依然將南半球露出，下半身則穿著白色激短四角褲，曬出S曲線、白皙長腿，彎腰玩球還跪下，畫面曝光讓人看了鼻血狂噴，性感程度爆表。

▲▼謝侑芯將南半球露出，下半身則穿著白色激短四角褲。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲▼謝侑芯將南半球露出，下半身則穿著白色激短四角褲。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲▼謝侑芯將南半球露出，下半身則穿著白色激短四角褲。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
 
豈料該組照片疑似尺度過大被人檢舉，讓她氣得發文：「早安法國隊，昨天這篇居然被檢舉？我滿頭問號？無語～讓你兩球啦。」貼文一出，網友也紛紛留言，「超性感」、「有人看你不爽吧」、「害球員不專心」、「寶寶好美」、「會不會是露太少，所以被檢舉」、「太可愛了」、「真是無言」、「性感足球寶貝」。

事實上，作風大膽的謝侑芯先前和好姐妹們一起到歐洲旅遊，先後在羅浮宮、凱旋門前拍攝「大尺度」性感照片，甚至引來當地警方關切，掀起不小爭議。（編輯：郭佩蓉）

▲護理系女神謝侑芯，穿浴袍和凱旋門合影。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲護理系女神謝侑芯，穿浴袍和凱旋門合影。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

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