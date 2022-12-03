台灣港務公司高雄港務分公司辦路跑活動

台灣港務公司高雄港務公司於今(3)日上午，在高雄港埠旅運中心，舉辦家庭日結合2022魅力啟動、心傳承路跑活動，以落實企業對員工健康的關懷與重視，鼓勵員工忙於工作之際，也要起身動一動，維持身體健康。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務公司家庭日結合2022魅力啟動、心傳承路跑活動，是由高雄港務公司總經理王錦榮主持，有港務公司、港勤公司同仁攜家帶眷參與，並邀請民眾捐獻發票與公益團體一起同樂，而所募發票全數捐贈社團法人高雄市飛揚福利服務協會，活動一出引起熱烈回響，有千餘人與會。
路跑動線由高雄港港埠旅運大樓出發，沿途行經高雄市流行音樂中心鯨魚堤岸、光榮碼頭等高雄港區著名地標，參加者吹著海風、伴著夕陽，飽覽高雄港區無敵海景，到亞果遊艇碼頭旁折返，過程十分愜意，為高雄港埠旅運中心特有之再生水岸空間，注入滿滿活力。
高雄港務公司總經理王錦榮表示，在活動中，仍不忘善盡企業社會責任，將路跑活動結合公益，採購由瑪利亞社福基金會心智障礙青年一筆一畫所創作的快樂襪，襪子均以回收寶特瓶紗線作為編織原料，並以環境友善的方式製作，並將快樂襪送給參加者，盼透過瑪利亞社福基金會心智障礙青年精心設計的快樂襪，為每位響應公益活動的參與者帶來快樂與健康，並與他們共同守護環境及幫助弱勢，也希望藉由這份溫暖的禮物，營造善的循環，傳遞給參加者。