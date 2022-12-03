2022吹狗螺音樂生活節 與狗共舞與雞賽跑嗨翻燕巢動保園
2022吹狗螺音樂生活節今(3)日在高雄燕巢動物保護關愛園區舉辦，各地忠實粉絲和新朋友們擠爆嗨翻高雄燕巢動物保護關愛園區！今年在場的粉絲們不僅可首度嘗試在運動場上的狗共舞，或者窩在欄舍裡感受狗狗的日常外！今年首次在音樂節舉辦的「友雞賽跑」更是加油聲震耳！
記者郭凱杰／高雄報導
不僅如此，當夜幕低垂時光雕掌中秀上場，結合光雕和野台布袋戲的新勝景掌中劇團讓大家全神貫注驚嘆連連，而飼主要養好「一條龍(寵物)該注意什麼」，也在大家心中迴響。
帶著小朋友的家長們早早就來排動保處的獨家動物體驗活動，除了永遠大熱門的小小獸醫和陪狗狗散步！親子Youtuber林叨仔帶著大家動手做貓草玩具、攝影師Karren分享如何幫寵物拍照，通過園區的闖關活動還可獲得「癒樂幣」兌換小禮物，贊助單位也將依收集到的癒樂幣兌換成園區浪浪的加菜金，讓大家的參與化為對動物的愛。
農業局張清榮局長表示，歷經嚴峻疫情後舉辦第3屆吹狗螺音樂活節，這次活動焦點在「療癒」，回應疫情期間，許多人在家只有動物作伴，或被迫放慢步調，重新思考生命的反思。因此將主題定調為「金狗錐癒樂城」，希望讓民眾走入園區同時，感受生活裡有動物陪伴的美好。