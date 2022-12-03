台中國際花毯節登場！新社20萬株鮮花打造台版普羅旺斯

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展區以「心花開」大門迎賓，數棟充滿綠意的可愛建築為入口意象，主花毯「希望莊園」總高10米，莊園中數幢建築各別住著小精靈們，每日上午10時至下午3時整點展演主花毯秀時，小精靈們將會現身與民眾打招呼，百合花叢中誕生的「花仙子」靈巧可愛，帶著不同個性的「小精靈」在幸福花園裡尋找幸福解方。
產銷文化區有長達120米南法風格街道，由農業局及市府客家事務委員會邀請在地小農，展售椪柑、菇餅乾、麻糬等特色農產品，並推廣在地文化，每週六、日在主舞台規劃有舞團、樂團、魔術秀、創作音樂、DIY活動等精彩演出，讓民眾享受視覺、聽覺、味覺饗宴。
觀旅局呼籲，今年場地有限，無法提供汽車停車場，遊客可利用捷運綠線沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘花毯節接駁專車。免費接駁專車路線今年規劃有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，民眾可搭乘台鐵至豐原車站、松竹車站轉乘接駁專車。
【2022台中新社國際花毯節】
地點：新社種苗場二苗圃
活動日期：即日起至12月18日止
開放時間：每天上午9時至下午4時
交通方式：無提供免費停車場，免費接駁專車路線「豐原、太原、松竹線」，假日加開「東勢、會場環線」，詳細接駁車時刻表可至官網查詢。