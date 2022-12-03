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台中國際花毯節登場！新社20萬株鮮花打造台版普羅旺斯

▲2022台中國際花毯節登場，即日起到12月18日，「希望莊園」百花綻放如台版普羅旺斯。（圖／台中觀旅局）
▲2022台中國際花毯節登場，即日起到12月18日，「希望莊園」百花綻放如台版普羅旺斯。（圖／台中觀旅局）

記者鍾怡婷/綜合報導

台中國際花毯節去年因疫情停辦，近期考量到疫情趨緩，海內外旅遊陸續復甦，花毯節睽違1年盛大回歸，成為年末熱門的必拍景點之一，花毯節展期從即日起至12月18日為期半個月，今（3）日登場首日吸引數千民眾湧入新社搶看百花綻放，美麗的花海讓人一秒到南法，台中市長盧秀燕也邀請旅客暢遊新社：「歡迎來到台灣的普羅旺斯」。

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▲毛毛原本住在冰冷的岩石洞穴，隨著花仙子來到幸福花園， 內心充滿期待，因得到愛與關懷而開心滿足。
▲毛毛創意主題展區，原本住在冰冷的岩石洞穴毛毛，隨著花仙子來到幸福花園， 內心充滿期待，因得到愛與關懷而開心滿足。（圖／台中觀旅局）
今年活動場域在新社種苗場二苗圃，為期16天，每天上午9時至下午4時開放參觀。展區佔地約2公頃，使用20萬株花草，超過19種花卉如四季海棠、聖誕紅、向日葵等，打造組成大型花卉藝術裝置，除了一座主花毯「希望莊園」、還有五個創意主題展區（花仙子、Boo龍、毛毛、圓圓、步入幸福）及主舞台「新社普羅旺斯」、產銷文化區「南法風情」，現場裝置讓人彷如置身南法風景。

展區以「心花開」大門迎賓，數棟充滿綠意的可愛建築為入口意象，主花毯「希望莊園」總高10米，莊園中數幢建築各別住著小精靈們，每日上午10時至下午3時整點展演主花毯秀時，小精靈們將會現身與民眾打招呼，百合花叢中誕生的「花仙子」靈巧可愛，帶著不同個性的「小精靈」在幸福花園裡尋找幸福解方。

產銷文化區有長達120米南法風格街道，由農業局及市府客家事務委員會邀請在地小農，展售椪柑、菇餅乾、麻糬等特色農產品，並推廣在地文化，每週六、日在主舞台規劃有舞團、樂團、魔術秀、創作音樂、DIY活動等精彩演出，讓民眾享受視覺、聽覺、味覺饗宴。

觀旅局呼籲，今年場地有限，無法提供汽車停車場，遊客可利用捷運綠線沿線周邊停車場，於捷運松竹站搭乘花毯節接駁專車。免費接駁專車路線今年規劃有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，民眾可搭乘台鐵至豐原車站、松竹車站轉乘接駁專車。

【2022台中新社國際花毯節】

地點：新社種苗場二苗圃

活動日期：即日起至12月18日止

開放時間：每天上午9時至下午4時

交通方式：無提供免費停車場，免費接駁專車路線「豐原、太原、松竹線」，假日加開「東勢、會場環線」，詳細接駁車時刻表可至官網查詢

▲台中國際花毯節主題舞台區，表演時刻表。（圖／（台中觀旅局）
▲台中國際花毯節主題舞台區，表演時刻表。（圖／（台中觀旅局）

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