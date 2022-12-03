曹佑寧回鍋《全明星》 隊員聚餐慶祝他親曝「紅隊戰況」
風度影業2022《新風獎》頒獎典禮(RISING AWARDS) ，今（3）日於信義遠百A13盛大舉行，炎亞綸、蔡淑臻、曹佑寧、彭小刀、嚴振、嚴正嵐接受媒體訪問；剛回鍋運動實境節目《全明星運動會4》紅隊的曹佑寧，也喊話總冠軍紅隊一定要拿到，展現學長回歸勢在必得的氣勢。
記者黃雅琪/台北報導
《全明星運動會》前任紅隊隊員曹佑寧，近日回鍋加入第四季節目錄製，一下子就獲得MVP殊榮，引發網友討論，曹佑寧表示：「還是會啦！因為說不想看到（網友批評言論）還是會看到。」他透露私底下也有鼓勵隊友，「有機會都可以多多拿，畢竟也快要結束。」曹佑寧說：「現在還是有帶著一點（大腿內側）拉傷在比賽，但是都HOLD的住！」炎亞綸聽聞立刻回：「我幫你（曹佑寧）」，熱情過頭的互動笑翻全場！
再次回鍋節目，曹佑寧喊話：「一定要拿到（總冠軍），這也是我回去的最大目標！」有網友發現，近期紅隊錄影後都會慶祝聚餐，疑似目前戰況不錯，曹佑寧打太極回應：「沒有啦！運動還是需要吃跟喝，因為還是要補充體力。」被問到黃隊成員林玉書因傷退賽，卻爆出一連串遭到隊友霸凌的事件，身為《全明星運動會》藍隊「大學長」身份的彭小刀代替曹佑寧解釋：「那個時候曹佑寧根本不在，其實問他他也不知道。」避開霸凌議題，兩位都沒有正面回應，彭小刀苦求媒體：「抱歉啦！讓我們過，好啦就這樣。」