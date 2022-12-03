數位醫療發展成全球趨勢 金屬中心助業者共創市場新商機
經濟部工業局為提升我國醫材產業競爭力，尋找創新智慧醫療產業出海口，委託金屬中心於2日假南港展覽館舉辦「2022數位醫療產業發展與跨域推廣計畫成果發表會」及「2022醫療器材產業技術輔導與推廣計畫成果發表會」。集結16家廠商展示各項智慧醫材與輔助產品，拓展產品能見度，也使台灣醫材的精湛實力讓更多人看見。
記者陳美嘉／高雄報導
金屬中心透過技術提升、法規強化、跨領域人才培育及國際推廣等作法，協助國內16家廠商產品升級，成功推動國內醫材產業，提高我國醫材產品的附加價值，推廣BIO-ICT跨業跨域合作。
發表會集結16家廠商，展示各項智慧醫材與輔助產品，如包括門診應用的心電圖病症臨床決策、循環腫瘤細胞自動檢測、心臟血管造影之AI圈選、AI智慧術中麻醉深度監測、3D病理影像之AI輔助辨識等。
金屬中心林志隆代執行長表示，臺灣高齡化社會問題及全球疫情影響下，數位醫療發展是全球趨勢，但根據「醫療器材管理辦法」規定，應用於醫材產品上的軟體(如:AI醫用軟體)需取得醫材證方能使用，金屬中心透過政府提供的輔導資源與工具，讓整個醫療產業鏈的核心技術陸續就定位，並彙整產官學研醫能量，創造出更多新的商機。