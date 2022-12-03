《超級瑪利歐》新預告 重現經典「闖關橋段」武器再升級
改編自電玩遊戲《超級瑪利歐兄弟》的全新動畫片《超級瑪利歐兄弟電影版》，本片的導演是亞倫霍瓦斯、麥可傑勒尼克，配音明星陣容包括克里斯普瑞特（瑪利歐）、安雅泰勒喬伊（碧姬公主）、查理戴（路易吉）、傑克布萊克（庫巴）、基根麥可奇（奇諾比奧）、塞斯羅根（咚奇剛）、佛萊德阿米森（庫朗奇剛）、凱文麥可理查森（卡美克）以及賽巴斯汀曼尼斯葛爾柯（布拉奇）。
記者黃雅琪/綜合報導
《超級瑪利歐兄弟電影版》近期釋出官方最新預告片，獻給喜愛超級瑪利歐兄弟的大小朋友一整天好心情，影片一開始瑪利歐進到競技場PK咚奇剛，就像電玩《任天堂明星大亂鬥特別版》，但一下子就被咚奇剛打趴模樣超逗趣；大魔王庫巴要統治世界，逮到路易吉威脅他說出瑪利歐的下落，路易吉口風很緊被庫巴拔下一根小鬍子痛得大叫；這次的碧姬公主感覺女力爆棚，準備好要和奇諾比奧、瑪利歐一起聯手出擊打倒庫巴守護蘑菇王國，不再只是一位等待被救援的小公主。
從任天堂紅白機時代就有的《超級瑪利歐兄弟》闖關橋段，觀眾熟悉的食人花、砲彈、飛魚，以及各種升級變身的武器和道具，像是「火之花」可以讓瑪利歐擲出火焰球，「狸貓瑪利歐」可以讓瑪利歐短距離飛行並使用尾巴攻擊；結尾更有超級驚喜的「瑪利歐賽車」，電玩裡的經典車款齊聚飆上彩虹跑道，所有瑪利歐經典元素和人物通通大集合。環球影業將於西元2023年兒童節檔期，於全台灣推出中英文版電影。