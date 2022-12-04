橘子支付買手搖享50%回饋！累積「消費達8筆」爽賺200元
「beanfun!橘子支付 」年末推出感恩回饋，除了12/14至12/27到7-11門市單筆消費滿600元享20%回饋外。12/1至12/20茶飲通路消費最高享50%回饋、台灣中油消費享10%回饋、GASH商城消費最高享20%回饋。此外，使用橘子支付消費，單筆交易滿30元即可累積1次，累積2筆送50元零用金、4筆100元零用金、6筆150元零用金、8筆200元零用金，零用金回饋門檻以最高回饋金額計算每帳戶限領一次，零用金可用於7-11購物折抵，數量有限，使用電子支付的民眾消費可千萬別忘記拿出刷好刷滿！
記者鍾怡婷/綜合報導
「beanfun!橘子支付 」12/14至12/27年終感恩回饋，活動期間7-11消費享回饋零用金，單筆76元以下享10%回饋、單筆77元以上享15%回饋、單筆600元以上享20%回饋，每會員最高享300元零用金，零用金可於7-ELEVEN 消費使用，每會員最高享300元零用金，活動限量回饋送完為止。
此外，橘子支付12/1至12/20推出聖誕市集驚喜優惠活動，茶飲通路消費最高享50%回饋、台灣中油消費享10%回饋、GASH商城消費最高享20%回饋。並且只要累積交易就可以享加碼回饋，刷越多筆領越多，滿30元即可累積一次，累積兩筆送50元零用金、四筆100元零用金、6筆150元零用金、8筆200元零用金，每帳戶限領一次。
並且橘子支付也可用於定購台鐵車票，可於全台台鐵局191個車站436個電腦售票窗口上線使用，相較於現行信用卡購票、退票，於退票時須持原購信用卡辦理，使用條碼支付購票付款後，辦理退票時不需出示條碼，系統就可逕行退款﹑提供民眾購票更加便利的服務。