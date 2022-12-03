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乳癌病友易肩頸緊繃、頭頸癌病友吞嚥障礙　靠鍛鍊改善日常生活

乳癌病友易肩頸緊繃、頭頸癌病友吞嚥障礙　靠鍛鍊改善日常生活
乳癌病友易肩頸緊繃、頭頸癌病友吞嚥障礙　靠鍛鍊改善日常生活

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】當腫瘤治療與運動醫學相遇，究竟能激盪出什麼火花？大林慈濟醫院腫瘤中心舉辦腫瘤病友運動會，驗收「高功能運動醫學中心」在病友手術後介入設計的體能、按摩與芳香療法等課程的成果。學員們在歡笑聲中拚全力完成法式滾球等競賽挑戰，看不出他們都曾經歷重病、仍在治療中的身心折磨。

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癌症病友多訓練　肌力發展更成熟

過去一個月來，運醫中心物理治療師鄭翔瑋、體能訓練師郭哲君在腫瘤中心團隊的協力下，針對乳癌與頭頸部腫瘤的病友進行多樣訓練課程，並鼓勵回家後持續復健。郭哲君體能訓練師說，病友的身體狀況比較不穩定，透過趣味競賽的設計來檢視上課的強度是否符合、有進步。

比賽中的「拍拍氣球」可以測試敏捷度協調；「椅子大隊接力」則是看腳步肌力；至於法式滾球要病友的策略運用、隊友間的互動默契，以及最重要的上肢的使用與肌肉的控制。

醫療提升存活率　後遺症可靠復健

催生這次比賽的腫瘤中心洪世凱主任說，現在癌症治療技術進步也提升存活率，而中心一直想幫病人解決的是治療衍生的後遺症，像乳癌的病人術後常有肩頸、胸廓很緊繃，晚上常睡不好，一段時間不動，很容易腫脹，造成日常生活很大的困擾：另外，頭頸癌的病人開刀後講話與吞嚥都有後遺症、容易嗆到，甚至造成肺炎。為此首度與運醫中心合作，幫病人量身訂做適合的復健運動，讓生活品質與效能更完善。經過幾堂下來，病人回饋很正向，有效地改善日常生活中最困擾的問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55950

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