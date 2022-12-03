大S開戰汪小菲！突貼「2億房產明細」酸：難怪軟飯賣的熟

女星佛系交友遭斷言無法脫單　空窗4年被頒「進愛令」

▲林昱君被下進愛令。（圖／華研國際提供）
▲林昱君被下進愛令。（圖／華研國際提供）

記者吳雨婕/綜合報導

林昱君日前釋出搖滾單曲《今天不想》為傲嬌少女們發聲，而在新作正式問世前，唱片公司先為林昱君舉辦聽歌會暖「聲」，同時祭出「進愛令」，要單身已經四年的她大步朝愛前進。

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林昱君透過歌聲演繹北漂女的牢騷、雙魚座的戀愛劇場、選擇性失憶的自我欺騙、曾為情受傷而不願再把心打開的女子等心境，讓她直呼唱得超過癮：「就像人格分裂一樣，每首歌都是不同面向的我！」其中，抒情主打《閉上眼睛》是由林昱君親自填詞，唱出明白對方不愛了，卻一時間不知道該如何是好的混亂心情。談起藉由歌曲想傳達的哲理，她分享：「人生有很多事情必須閉上眼睛相信才會發生；同樣地，如果最後幻滅了，也得閉上眼睛心軟原諒，或閉上眼睛去適應承擔，甚至是閉上眼睛讓自己暫時好過一點。」

▲林昱君被下進愛令。（圖／華研國際提供）
▲▼林昱君推出單曲《今天不想》。（圖／華研國際提供）
▲林昱君被下進愛令。（圖／華研國際提供）
 
林昱君如今已空窗4年，唱片公司因此以近期正夯的足球及球門象徵情網，對林昱君下達「進愛令」，盼她能再入情網，擁有更多源源不絕的創作能量。林昱君言明自己一直都抱持佛係交友的心態，更被占卜師友人鐵口直斷「今年交不到但明年有望」，她笑說：「我很期待，也接下公司的『進愛令』，會努力去愛，去感受．去受傷再寫成歌的！」最後還不忘邀求：「那可以也請公司幫我介紹對象嗎？」笑翻眾人。

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