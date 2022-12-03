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專訪／旅西小將拚五大聯賽　林睿祺的足球故事

▲旅西小將林睿祺。球員提供
▲旅西小將林睿祺。球員提供

記者廖聿偉/綜合報導

台灣足球小將林睿祺旅西班牙生涯即將邁入第4年，也是職業生涯的關鍵年，目前他同時在西甲球隊的青訓隊，與次級聯賽的成人隊磨練，盼能精進球技，目標是成為台灣史上首位踢進歐洲五大聯賽的球員。

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林睿祺國小3年級因社團接觸足球，從此結下不解之緣，國中畢業後就決定提早赴西班牙讀書，並在當地踢球。林睿祺媽媽表示，「睿祺對自己喜愛的事情都會很投入、堅持，既然他想要走足球這條路，希望能提早出國磨練，我們(家人)就全力支持。」

還不到15歲就獨自離鄉背井到異鄉打拼，林睿祺坦言，「剛到西班牙花了約3個月的時間適應，包括語言、文化和飲食習慣都需要學習，但為了讓家人放心，幾乎每天都會和他們通電話、報平安。」

經過3年旅西生涯洗禮，林睿祺球技已有明顯的進步，他表示，「現階段會持續和成人隊和青年隊訓練，藉由不同層級的刺激，盼能累積更多的經驗，也希望表現被看見，能有球隊提供合約。」

▲經過3年旅西生涯洗禮，林睿祺球技已有明顯的進步。球員提供
▲經過3年旅西生涯洗禮，林睿祺球技已有明顯的進步。球員提供
2020年歐洲疫情大爆發，林睿祺說，「西班牙人較沒有防疫概念，所以疫情擴散的很快，當時很多同學、隊友都回到各自的國家，所幸今年疫情已經趨緩很多，能正常生活、練球。」

林睿祺每年都會回台灣數月，今年也與企乙球隊桃園國際FC一起訓練，他也有感而發，「台灣有很多優秀的球員，但可惜比賽太少，有時候2、3週才有一場比賽，跟西班牙差很多。但台灣足球的確持續進步，許多教練、球員的觀念，其實都與歐洲很接近。」

年僅18歲的林睿祺在台灣還沒有太大的名氣，但知名運動品牌kappa獨具慧眼贊助也讓他很感動。林睿祺說，「kappa提供我許多支援，給予我肯定，心懷感謝，希望未來用更好的表現回饋kappa。」

談到近期如火如荼進行的世足賽，林睿祺說，西班牙足球風氣盛行，只要國家隊出賽，幾乎餐廳、酒吧都爆滿，氣氛很嗨。至於本次世足賽看好誰，林睿祺笑說，「我覺得西班牙和英格蘭都很有機會奪冠，兩隊的球員成熟度很高，同時戰術體系也都很健全，實力堅強。」

▲林睿祺看好西班牙奪冠。球員提供
▲林睿祺看好西班牙奪冠。球員提供
知名品牌kappa在歐洲成為許多職業球隊的贊助商，不只在足球，其他領域也有所涉入。在台灣也支持桃園國際足球隊，以及許多街舞項目，不只是運動，在街頭流行也佔有一定地位。

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