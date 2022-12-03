專訪／旅西小將拚五大聯賽　林睿祺的足球故事

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還不到15歲就獨自離鄉背井到異鄉打拼，林睿祺坦言，「剛到西班牙花了約3個月的時間適應，包括語言、文化和飲食習慣都需要學習，但為了讓家人放心，幾乎每天都會和他們通電話、報平安。」
經過3年旅西生涯洗禮，林睿祺球技已有明顯的進步，他表示，「現階段會持續和成人隊和青年隊訓練，藉由不同層級的刺激，盼能累積更多的經驗，也希望表現被看見，能有球隊提供合約。」
2020年歐洲疫情大爆發，林睿祺說，「西班牙人較沒有防疫概念，所以疫情擴散的很快，當時很多同學、隊友都回到各自的國家，所幸今年疫情已經趨緩很多，能正常生活、練球。」
林睿祺每年都會回台灣數月，今年也與企乙球隊桃園國際FC一起訓練，他也有感而發，「台灣有很多優秀的球員，但可惜比賽太少，有時候2、3週才有一場比賽，跟西班牙差很多。但台灣足球的確持續進步，許多教練、球員的觀念，其實都與歐洲很接近。」
年僅18歲的林睿祺在台灣還沒有太大的名氣，但知名運動品牌kappa獨具慧眼贊助也讓他很感動。林睿祺說，「kappa提供我許多支援，給予我肯定，心懷感謝，希望未來用更好的表現回饋kappa。」
談到近期如火如荼進行的世足賽，林睿祺說，西班牙足球風氣盛行，只要國家隊出賽，幾乎餐廳、酒吧都爆滿，氣氛很嗨。至於本次世足賽看好誰，林睿祺笑說，「我覺得西班牙和英格蘭都很有機會奪冠，兩隊的球員成熟度很高，同時戰術體系也都很健全，實力堅強。」
知名品牌kappa在歐洲成為許多職業球隊的贊助商，不只在足球，其他領域也有所涉入。在台灣也支持桃園國際足球隊，以及許多街舞項目，不只是運動，在街頭流行也佔有一定地位。