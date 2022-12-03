大S反擊汪小菲只還500萬！網見「借錢日期」砲轟：真噁心

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但上面的日期疑似寫著「2018.10.6」也是大S的生日，意外引起中國網友的注意，紛紛留言「生日禮物：借條一張！」、「真的太噁心了」、「老婆生日跟她借錢？」、「人家生日送禮物，好傢伙，大s生日借2600w」、「過個生日，自己給了2600萬」；但也有人質疑，由於汪小菲字跡太潦草，又沒有逗點的習慣，也可能是寫10月16日。
目前隨著大S反擊後，張蘭稍早也在直播中回應「18年已經還清！」，至於汪小菲也已經在微博發文回應：「咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有帳戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了帳戶，就從酒店付的房貸。當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麼容易嗎？我讓你幫我度過一下，當時又買房酒店又在裝修同時進行。你讓我寫的借條，我什麼時候，給你給家那麼多東西，我讓你寫過任何東西？離婚的時候你自己說的這個錢不用還了，因為四億那個房子給你了。但是離婚後你又出爾反爾，我同意給你，我換不出那麼多外匯，所以賣了一幅畫價值五百萬台幣，我就先還了你五百萬，剩餘的後續慢慢還完。當時律師都在，大家都能作證！你要臉嗎？等會兒會把這些資料一一公開！」（編輯：詹鎰睿）