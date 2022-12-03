大S開戰汪小菲！突貼「2億房產明細」酸：難怪軟飯賣的熟

大S反擊汪小菲只還500萬！網見「借錢日期」砲轟：真噁心

▲汪小菲疑似在2018年大S生日當天，向她借錢。（圖／翻攝自大S微博、汪小菲微博）
▲汪小菲疑似在2018年大S生日當天，向她借錢。（圖／翻攝自大S微博、汪小菲微博）

娛樂中心/綜合報導

面對前夫汪小菲和前婆婆張蘭的多日指控，大S終於親自發聲反擊，並貼出2億房產明細，以及2018年汪小菲向她借的2600萬借據，等於正式開戰，引起兩岸網友們討論。不過，就有眼尖的網友發現，借據上的日期，疑似大S的生日10月6日，讓許多人忍不住痛罵汪小菲，「真的太噁心了！」

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大S先後在IG、臉書貼出2億房產明細證明，以及2018年的借據條，來反擊張蘭、汪小菲數日以來的種種不實指控，並狠酸汪小菲是軟飯、假豪門、愛新覺羅汪等言語，讓不少力挺大S的網友們拍手叫好。其中，借據條上可以清楚看到汪小菲的筆跡，並強調2600萬元，會在2018年底全部還清。

▲疑似汪小菲在10月6日跟大S借錢，讓不少網友相當傻眼。（圖／翻攝自大S臉書）
▲疑似汪小菲在10月6日跟大S借錢，讓不少網友相當傻眼。（圖／翻攝自大S臉書）
但上面的日期疑似寫著「2018.10.6」也是大S的生日，意外引起中國網友的注意，紛紛留言「生日禮物：借條一張！」、「真的太噁心了」、「老婆生日跟她借錢？」、「人家生日送禮物，好傢伙，大s生日借2600w」、「過個生日，自己給了2600萬」；但也有人質疑，由於汪小菲字跡太潦草，又沒有逗點的習慣，也可能是寫10月16日。

▲汪小菲疑似在大S生日時，向她借2600萬。（圖／翻攝自微博）
▲網友狠酸，汪小菲竟然在大S生日時向她借錢。（圖／翻攝自微博）
目前隨著大S反擊後，張蘭稍早也在直播中回應「18年已經還清！」，至於汪小菲也已經在微博發文回應：「咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有帳戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了帳戶，就從酒店付的房貸。當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麼容易嗎？我讓你幫我度過一下，當時又買房酒店又在裝修同時進行。你讓我寫的借條，我什麼時候，給你給家那麼多東西，我讓你寫過任何東西？離婚的時候你自己說的這個錢不用還了，因為四億那個房子給你了。但是離婚後你又出爾反爾，我同意給你，我換不出那麼多外匯，所以賣了一幅畫價值五百萬台幣，我就先還了你五百萬，剩餘的後續慢慢還完。當時律師都在，大家都能作證！你要臉嗎？等會兒會把這些資料一一公開！」（編輯：詹鎰睿）

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