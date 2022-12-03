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李明川化身房產達人！開箱北投70坪豪宅　30萬粉絲搶看

▲李明川擔任造型師，對房產裝潢與設計有獨到美感。（圖／李明川提供）
▲李明川擔任造型師，對房產裝潢與設計有獨到美感。（圖／李明川提供）

記者江芷稜/綜合報導

知名造型師李明川斜槓當房仲？今年8月他在北投買了70坪的的房子，計畫將這間30年老宅重新翻修，竟無意成了房產達人，他在「李明川在這啦」YT頻道推出豪宅改造前的開箱影片，點擊率是過往介紹彩妝、料理等影片的50倍，還因而接到高雄建商邀請，以「時尚大使」身分為新建案點燈、啟售，李明川說：「帶消費者去預售屋，現場就有人下訂，感覺很新鮮！」

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▲李明川帶著一票明星好友，到新家監督整修進度。（圖／翻攝自李明川FB）
▲李明川帶著一票明星好友，到新家監督整修進度。（圖／翻攝自李明川FB）
李明川白手起家，如今坐擁3房產，喜歡開車的他，享受工作結束後開車回家，可以離群索居、又能從家中遠眺市區風景的愜意，因此選在北投山上買下70坪的房子定居。他半開玩笑說：「從小家境不好，沒有住過這麼大的房子，挑選傢俱的比例尺都放大了，讓我有點緊張。

一個多月前，他在「李明川在這啦」YT頻道開箱這間擁有四房兩廳三衛的樓中樓，獲得熱烈迴響，在FB轉發影片也吸引30萬人觀看，讓他重新思考：「我原本就對房地產很有興趣，之前不想公開講是怕被說炫耀，這次跟大家分享新房，才發現原來這麼多人喜歡聽我講這些事情，覺得是在很適合的時間點、很自在地跟大家交流我的心得。」影片上架後，吸引許多節目、廠商邀請他談買屋和裝潢。

▲李明川接受建商邀請，以「時尚大使」身分為新建案點燈、啟售。（圖／李明川提供）
▲李明川接受建商邀請，以「時尚大使」身分為新建案點燈、啟售。（圖／李明川提供）
他表示過去接過「工地秀」，但都是到建案現場教民眾插花、分享潮流趨勢等工作內容，前陣子化身「房仲」到高雄帶客看屋，陪著參觀樣品屋的消費者，建議他們層板的高度該如何放，才能呼應沙發距離、看電視的視線才會更舒適等等，「這些都是從我的經驗去分享，我也從過程中學到不少。」

新家正在裝潢中，李明川強調：「裝修不一定要全部砍掉重練，透過『微整』的方式就能呈現不同的樣貌。」他希望走的是美式復古風，起居室有很棒的視野跟酒吧，讓賓客們可以坐在沙發上，自在地小酌、看風景、聊天，客廳的一整面白牆，除了想換上近來很喜愛的大理石，他還找到一個帶有迷幻感的燈光藝術裝置，興奮地說：「用燈光創造出像畫一般的視覺效果，厲害了吧！」

▲李明川在客廳以一整面大理石當牆面。（圖／李明川提供）
▲李明川在客廳以一整面大理石當牆面。（圖／李明川提供）
愛料理的他，對於廚房也有特別要求：「我以前不在意廚房，現在有在煮飯，廚房使用率很高，我會訂製一個活動中島，三不五時做菜直播給大家看。」他還上網做功課，找到全室都可以淨水的過濾系統，連洗澡水都經過處理，他說：「天啊，我的皮膚會不會越來越好呢！」

李明川說：「每個人生階段會有不同的追求，現在對我來說最重要的是讓自己的生活更舒服、更自在，每天回家看著窗外就是大自然，『處處都是景』帶給我的心曠神怡，就覺得辛苦是值得的。」這個由他親任「全能住宅改造王」的過程，都會在「李明川在這啦」頻道的「川川居家教室」持續和大家分享。


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