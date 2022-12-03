品冠狂問「有七年之癢嗎」？突招認癢了　喊特別想你

品冠今（3）日在北流舉辦「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場，一開場便帶來演唱會同名主題曲《不如我們今天見》，一襲帥氣紫色外套深情開唱，背景放上與家人、與粉絲充滿回憶的珍貴合照，訴說著因為一場疫情改變了大家的生活型態，他也反覆思考還做些什麼。
記者吳雨婕/綜合報導
對於首次登上北流舞台，品冠興奮地說：「台北晚安，我們終於見面了！這場演唱會從夏天5月28日延到現在冬天了，終於輪到我跟大家見面了！上次在台北辦演唱會已經是7年前了，大家有沒有想我？有沒有七年之癢？這次能在台北辦演唱會我很開心，第一次在北流開唱，歡迎大家和我一起大合唱。」一講完，品冠寵粉的笑說：「我也癢了，所以特別想念你們。」而在VCR影片中，品冠提到今年已經是出道27年，出過無數首歌曲與多張專輯，甚至當起演員演戲，但他人生中最滿意的作品，就是他的一雙可愛兒女，他會好珍惜如此珍貴的家人。
品冠身穿氣質白色新郎西裝，深情演唱《未拆的禮物》、《執子之手》、《疼你的責任》等多首情歌，劇場形式表演，唱完《疼你的責任》後，他深情告白台下的老婆：「因為有你，讓我的心從此完整，謝謝老婆，結婚十周年快樂。」接著特別兩位歌壇重量級特別嘉賓李宗盛、周華健登場，一起合唱經典歌曲《最近比較煩》，三大天王重現經典，讓台下歌迷們尖叫聲不斷，全場大合唱，演唱會達成最高潮。