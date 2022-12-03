身高僅130公分　罕病運動員「人小志氣高」躋身國際之列

我是廣告 請繼續往下閱讀
年僅16歲代表台灣出國比賽身為專業球員，背後付出的努力與汗水必然艱辛，于嫣無論風吹日曬雨淋，一年四季一週7天有6天都在練球，每天早上5點起床搭公車到校跑25圈操場練體能，下課後則繼續訓練球技，每天帶著一身痠痛甚至瘀青回家。她克服先天身材的限制，成為世界羽球聯盟(BWF)羽球選手SH6級(身材矮小)第7名的國際運動員。
帶領于嫣展開揮拍人生，正是同病類的羽球前輩。國小五年級之前，于嫣只有在閒暇時間和家人打羽球，並不是專業的選手。在因緣際會下，受到同為小小人兒病友的羽球選手邀請參加比賽，找她一起同樂不用有壓力。沒想到于嫣一打就打出興趣，被教練看見羽球的天分，更斬獲許多獎項。
于嫣媽媽分享：「自從練羽球之後，除了身體健康，于嫣也變的更獨立、更有自信。」她欣慰的表示：「訓練的過程真的很辛苦，但她也很樂在其中！」今年升上高中的于嫣確定繼續朝向羽球國手之路精進，放眼未來的國際賽事。
基因突變造成軟骨發育不全症「軟骨發育不全症」是因骨骼異常而導致生長矮小的疾病，身高大多不超過130公分，發生率約2萬5千分之一，是屬於體染色體顯性遺傳疾病。
此病特徵為身材矮小且不成比例，四肢近端較短，頭也相對較大。另外還有突額、鼻樑塌陷、手指粗短及腹部前凸等。併發症包括水腦、中耳炎及駝背等，部分成人呈現體重過重。
目前雖然可利用「腿骨延長術」來增加患者的身高，但也僅能提昇10至15公分且傷害性大。且病患也應定期追蹤腦壓及頭圍大小變化，以免因水腦症造成腦部損傷。
絕大多數的患者是由於基因突變所致，因此患者成年後準備生兒育女時，一定要先接受專業遺傳諮詢，在產前確認胎兒是否罹病，避免下一代再度發生相同的情況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55670
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw