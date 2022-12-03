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盧廣仲突破極限！唱到一半喊停　「有迴光返照的感覺」

▲盧廣仲今（3）日早、晚都在台北小巨蛋開唱，晚場演唱會時他打趣「有迴光返照的感覺」。（圖／記者葉政勳攝 ,2022.12.03）
▲盧廣仲今（3）日早、晚都在台北小巨蛋開唱，晚場演唱會時他打趣「有迴光返照的感覺」。（圖／記者葉政勳攝 ,2022.12.03）

記者吳雨婕/台北報導

盧廣仲慶祝出道14周年，挑戰一天唱2場台北小巨蛋演唱會，一場是在今（3）日早上9點53分開始；下午場則是在晚間7點33分開始，不同於早安場的元氣感，晚安場變成Rock感。在唱《相忘》前，他開玩笑的說：「有一種迴光返照的感覺。」

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盧廣仲在晚安場的演唱會上，身穿薄紗無袖背心露出結實手臂與胸肌，與40人直笛隊合體《狂迪》、《勵志論》熱鬧開場，面對晚安場滿滿小隊員熱情反饋，盧廣仲感動表示：「大家好我是廣仲，10年前我也一樣在這裡開早上、晚上，今天我又回來了，如果沒有你們，這一切都不可能，謝謝。」還笑說今天呈現一種涅槃的感覺。而在唱《風雨》時，全場燈光暗下，沒想到盧廣仲卻喊「等一下」，原因是太暗了，讓他完全看不到，他因此打趣自己：「我是有夜盲症嗎？」

▲盧廣仲14週年小巨蛋演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.03）
▲▼盧廣仲在一天裡開2場演唱會。（圖／記者葉政勳攝, 2022.12.03）
▲盧廣仲14週年小巨蛋演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.12.03）
 
在唱《相忘》時盧廣仲走下一樓觀眾席，近距離拿吉他自彈自唱，演唱前他問現場粉絲：「大家還好嗎？精神都還好嗎？有一種迴光返照的感覺，我今天4點就起床，是個壯舉，這是一場壯烈的演唱會。」事實上，經紀人透露，盧廣仲前一晚11點回到家，小睡片刻到3點多，清晨5點半就到小巨蛋開始彩排，早上唱完後，下午在後台臨時搭的小床睡了1小時左右，引人注意的是，這次早上的開唱時間比上一次整整早了7分鐘，可以算是突破極限。

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