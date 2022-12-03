大S「再婚具俊曄」汪小菲買單？百萬購物明細抓包亮點
大S今（3）日曬出帳戶往來明細跟前夫汪小菲2600萬元借據，對外公開2處台北豪宅都是汪小菲挑好、大S貸款購置，左一句「心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑」酸爆前婆婆張蘭，右一句「難怪軟飯賣的駕輕就熟」打臉汪小菲，此舉徹底激怒前夫，汪小菲也指控大S再婚後繼續刷他的卡，用他的錢買再婚具俊曄的婚紗行頭。
記者羅凌筠/綜合報導
汪小菲在微博公開離婚協議書，內容註明汪小菲10年內每月匯款100萬元到大S戶頭，不管大S是否再婚，豪宅2.5億元的房貸，汪小菲必須依約還款直到付清所有債務，他氣喊：「離婚的時候妳自己說的，這個錢不用還了，因為4億那個房子給妳了，結果每月上百萬的買東西，我說妳都結婚了，為什麼還這樣呢？妳說因為妳現在這個老公很節省，過著平淡的生活。」
汪小菲曬出多張大S的購物明細，包括43萬人民幣（約台幣180萬元）的愛馬仕包包、15萬人民幣（約台幣65萬元）的Elie Saab薄紗裙等，足見大S刷卡不手軟的功力，網友還揪出超級亮點，發現大S購物明細裡還有「Jennifer Gisbson項鍊」、「Flapper頭紗髮箍」，剛好和再婚具俊曄的婚紗行頭一樣，紛紛留言「用前夫的卡結婚」、「汪小菲贊助結婚用品」、「前夫幫忙置辦嫁妝」。