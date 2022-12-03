「退化性關節炎」不動手術大獲改善 原來是這方法

我是廣告 請繼續往下閱讀
幹細胞療法 成功治療第3級退化性關節炎「爬樓梯膝蓋卡卡的，而且走久，就會痛。」69歲的葉女士，膝蓋疼痛多年，去年經花蓮慈濟醫院總顧問暨骨科醫師李宏滿教授使用自體骨髓間質幹細胞治療她的退化性膝關節炎，半年後膝蓋就不痛了。
李宏滿教授表示，退化性關節炎分為5級，葉女士的左膝屬於第3級，關節間隙明顯狹窄，在不動手術的情況下，建議葉女士可以選擇幹細胞療法，使用自體的骨髓幹細胞，經過培養再注射到關節腔裡，在持續追蹤下，第8個月就發現恢復狀況明顯進步，追蹤一年後，她一直以來的左膝疼痛，獲得大幅度的改善。
間質幹細胞 誘導細胞修復退化性關節炎是常見的關節疾病，根據衛生福利部統計，臺灣膝關節退化盛行率約15%，約有350萬人受膝關節疼痛之苦。花蓮慈濟醫院與生技公司合作自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎計畫，經衛福部核准後，花蓮慈院可收治2到3級的退化性關節炎病患，利用骨髓中的間質幹細胞有免疫調節與細胞分化的能力，來誘導細胞修復。
自體骨髓細胞 避免過敏、排斥反應「細胞治療的目的是希望在不手術的情況下，來保住病人原有的膝蓋。」李宏滿教授分享，除了一開始抽取骨髓會有點痠痛外，使用自體的骨髓細胞的好處不僅不會產生過敏及排斥反應，且回輸細胞到關節腔中，以注射的方式進行，整個療程傷口小、復原快、在門診就可以進行治療，不需住院也不需經歷手術及併發症的風險等，大大改善病人的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55973
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw