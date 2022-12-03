回應「黨內黑道」爭議 吳怡農：黨中央必須盡快提出說明
台北市第三選區立委補選選戰開打，民進黨候選人吳怡農遭對手王鴻薇質疑，稱吳怡農身邊經常看到「黑道」中常委黃承國，更指吳怡農跟趙介佑以及黃承國的關係深厚。對此，吳怡農表示，「對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任。黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場」。
編輯中心/綜合報導
吳怡農今（3）晚在臉書發文說明「黨內黑道」爭議，指出「目前為社會所指控的民進黨內黑道的問題，其實是一個政治性問題，而不是法律問題。民進黨過去用法律原則來面對它、處理它，難免引起社會的批評。」
吳怡農進一步解釋，「法律的原則是：沒有證據就不能定人家的罪、不能譴責人家。對黃承國中常委的攻擊，從法律的原則來看，如果沒有確切的證據證明他違法，就不能剝奪他參政的權利。然而，在政治上我們不能用法律的原則去處理。所以我也要向黨中央呼籲，黃承國身為黨的中常委，是黨的領導人之一。因為政治涉及國家的權力，社會對於可以接近國家權力、甚至使用權力的政治人物，有較高的要求與期待。這是超越法律定義的問題。」
吳怡農最後強調，「對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任。黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。我更期待黨的領導階層出面和社會溝通，也向大眾解釋並提出未來處理類似問題的原則。」（編輯：倪浩軒）