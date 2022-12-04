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巷仔內／謝國樑陷Gogoro泥淖　基隆負債68億恐雪上加霜

▲謝國樑喊話上任基隆市長後，要免費送就業青年電動機車，預計花費15億預算；不過，目前基隆市政府仍處於負債，政見是否能順利上路？各界屏息以待。（圖／翻攝謝國樑臉書）
▲謝國樑喊話上任基隆市長後，要免費送就業青年電動機車，預計花費15億預算；不過，目前基隆市政府仍處於負債，政見是否能順利上路？各界屏息以待。（圖／翻攝謝國樑臉書）

記者翁子竣／特稿

國民黨基隆市長當選人謝國樑選前喊出「免費送年輕人5萬輛Gogoro電動機車」，政見實行難度高，遭質疑「空頭支票」。基隆市政府現負債68億，Gogoro預估要花15億，預算哪裡來？未來市府又要怎麼財政窘況？都是大哉問。目前謝國樑陣營認為是民進黨操弄風向、扭曲政見，已定調將「冷處理」應對，但政治人物首重誠信，謝國樑能否說到做到，大家都等著看。

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標榜為緩解年輕人通勤工作負擔，及為實現淨零碳排為導向。謝國樑去年10月拋出「Let's go電動機車專案」，盼針對基隆就業青年族群，分4年編列15億，並以每台4萬（地方編列3萬、中央補助1萬）為預算，發送5萬輛免費電動機車。另外，該項計畫也立下「但書」，除Gogoro外如光陽Ionex、宏佳騰Ai都是可能採購車款，並定調「先領車後做公益」是未來推動方向。

政見進一步規定，第一批適用者需為民國78至92年次、機車駕照滿1年、設籍基隆滿3年民眾，並以汰舊換新者優先，須連續5年做滿公益回饋4小時，且若後續數量足夠，將會延伸至77年次及更年長者。待未來確定落實，謝國樑陣營預估可每月交貨1000台電動車。

▲（圖／翻攝謝國樑臉書）
▲謝國樑掛布條宣傳，就任後推免費送青年電動機車，備註強調做不到不連任。（圖／翻攝謝國樑臉書）
電動機車政見自推出迄今不斷遭受議論，對比當初競選時高調掛看板宣傳，謝國樑如今回應態度較低調，但仍口頭允諾「一定會達成」，也喊話待正式上任，就會推出政策細節。對此，謝國樑陣營人士不禁直言，電動機車政見已遭外界「扭曲化」，本意是為讓基隆人於在地代步用，並非設定跨縣市騎乘；對於相關議題，陣營人士強調未來會刻意採「冷處理」方式應對，不和輿論及對手陣營隨之起舞。

陣營人士說，起初政見推動並無鎖定交通部補助，於後環保署、經濟部則輪番聲明稱沒編列相關預算，他認為是民進黨陣營「刻意為之」，盼用媒體問答引導風向，且工業局、環保署原先本就有訂定補助金，倘若以一台電動機車4萬多元換算，補助後則需3萬多元，4年總預算花費15億，1年預估以3.75億編列。

送電動機車可行性與否？各界看法不一，雖基隆市民皆樂觀其成，但以實務面來說仍存在相當多考驗。以基隆市政府民國111年總預算為例，全年歲入預算為211億元，112年歲入總預算則為196億，加上基隆市長林右昌2014年入主市府，當時負債金額一度高達124億元，後經組織改造、精簡人事、推動零基預算與爭取中央競爭型預算，並於8年任內零舉債，目前債款剩餘68億元。但光未來要買電動車，4年就要再花15億元，對仍處在負債的基市府，也是一筆不小的負擔。

另外，考量今年基隆市政府預算已編列，謝國樑仍信誓旦旦強調，「113年預算一定可以編列」，更稱做不到就放棄連任。至於今年是否採追加預算辦理？還有待上任後通盤考量與商榷。啟人疑竇的是，針對謝國樑喊話爭取中央1萬元補助，中央政府則接連「潑冷水」回應。

交通部先表明，補助針對公共運輸購車、捷運建設等，並不對私人運具補助；環保署也打槍回應，並無新購電動車補助，現有補助是針對燃油車汰舊換新電動車。經濟部則解釋，電動機車預算若單一地方政府要加碼，「都是地方政府自行編列預算支應」，目前補助民眾購買電動機車為每輛7000元。

總而言之，政治人物競選期間為爭取支持，經常拋出令市民有感、直觀政見吸引關注；平心而論，謝國樑電動機車政見本意原是美事一樁，除盼能貼合環保、鼓勵行善，還能有效解決基隆交通。

但是，市政決策並非坐地喊價，凡涉及大量預算的政策，每一步都需經過相關單位層層考量；如今，資源本就比不上六都雄厚的地方縣市，如何妥善運用每一筆預算，都是影響施政表現的關鍵，若為強推政策釀政府負債加劇，比起領取免費電動車，選民更是不樂見。

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