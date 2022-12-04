巷仔內／謝國樑陷Gogoro泥淖　基隆負債68億恐雪上加霜

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政見進一步規定，第一批適用者需為民國78至92年次、機車駕照滿1年、設籍基隆滿3年民眾，並以汰舊換新者優先，須連續5年做滿公益回饋4小時，且若後續數量足夠，將會延伸至77年次及更年長者。待未來確定落實，謝國樑陣營預估可每月交貨1000台電動車。
電動機車政見自推出迄今不斷遭受議論，對比當初競選時高調掛看板宣傳，謝國樑如今回應態度較低調，但仍口頭允諾「一定會達成」，也喊話待正式上任，就會推出政策細節。對此，謝國樑陣營人士不禁直言，電動機車政見已遭外界「扭曲化」，本意是為讓基隆人於在地代步用，並非設定跨縣市騎乘；對於相關議題，陣營人士強調未來會刻意採「冷處理」方式應對，不和輿論及對手陣營隨之起舞。
陣營人士說，起初政見推動並無鎖定交通部補助，於後環保署、經濟部則輪番聲明稱沒編列相關預算，他認為是民進黨陣營「刻意為之」，盼用媒體問答引導風向，且工業局、環保署原先本就有訂定補助金，倘若以一台電動機車4萬多元換算，補助後則需3萬多元，4年總預算花費15億，1年預估以3.75億編列。
送電動機車可行性與否？各界看法不一，雖基隆市民皆樂觀其成，但以實務面來說仍存在相當多考驗。以基隆市政府民國111年總預算為例，全年歲入預算為211億元，112年歲入總預算則為196億，加上基隆市長林右昌2014年入主市府，當時負債金額一度高達124億元，後經組織改造、精簡人事、推動零基預算與爭取中央競爭型預算，並於8年任內零舉債，目前債款剩餘68億元。但光未來要買電動車，4年就要再花15億元，對仍處在負債的基市府，也是一筆不小的負擔。
另外，考量今年基隆市政府預算已編列，謝國樑仍信誓旦旦強調，「113年預算一定可以編列」，更稱做不到就放棄連任。至於今年是否採追加預算辦理？還有待上任後通盤考量與商榷。啟人疑竇的是，針對謝國樑喊話爭取中央1萬元補助，中央政府則接連「潑冷水」回應。
交通部先表明，補助針對公共運輸購車、捷運建設等，並不對私人運具補助；環保署也打槍回應，並無新購電動車補助，現有補助是針對燃油車汰舊換新電動車。經濟部則解釋，電動機車預算若單一地方政府要加碼，「都是地方政府自行編列預算支應」，目前補助民眾購買電動機車為每輛7000元。
總而言之，政治人物競選期間為爭取支持，經常拋出令市民有感、直觀政見吸引關注；平心而論，謝國樑電動機車政見本意原是美事一樁，除盼能貼合環保、鼓勵行善，還能有效解決基隆交通。
但是，市政決策並非坐地喊價，凡涉及大量預算的政策，每一步都需經過相關單位層層考量；如今，資源本就比不上六都雄厚的地方縣市，如何妥善運用每一筆預算，都是影響施政表現的關鍵，若為強推政策釀政府負債加劇，比起領取免費電動車，選民更是不樂見。