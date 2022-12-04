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新北旅遊｜極東漁村體驗海女日常　登稜上大草原賞360度遼闊美景

新北旅遊｜極東漁村體驗海女日常　登稜上大草原賞360度遼闊美景
新北旅遊｜極東漁村體驗海女日常　登稜上大草原賞360度遼闊美景

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東北角的福隆以海水浴場及便當聞名，還有完善的自行車道，適合親子一日輕旅行，可騎乘單車遊走馬崗漁村、登上極東的三貂角燈塔；或者探訪舊草嶺隧道，感受豐富鐵道文化。若時間允許，還可驅車至桃源谷大草原，看隨風搖曳的芒草。

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馬崗漁村

與福容大飯店福隆相鄰的馬崗漁村，因海女文化受到關注，這座純樸的百年小漁村，保留昔日軍事管制區的遺跡和傳統石頭屋文化。跟著馬岡漁村團隊「曙。旅」負責人吳函恩漫步漁村，聽動人故事、探索石頭屋秘密、看海女阿嬤採撈海菜，遊程尾聲還可品嚐特調石花凍飲，福容大飯店福隆大廳酒吧的蜂蜜石花凍，將石花菜製成凍後，添加當地小農的草嶺古道花蜜，清新爽口；最後有時間可順遊台灣本島最東邊的三貂角燈塔，將美好風景印在心底。

桃源谷步道

桃源谷舊名綑牛仔山，早年是農閒時刻孩童放牧嬉戲之地，前往桃源谷有三大健行路線，路程最短的內寮線單程約2公里，山頂步道就鋪設在山稜線上，可以360度欣賞綿延三公里的大草原和迎風搖曳的芒草，並眺望舊梯田和戲水牛隻；天氣晴朗時，躺臥海上的龜山島清晰可見，碧藍天空下海風吹起陣陣白浪，彷彿世外桃源、人間仙境。

舊草嶺隧道

舊草嶺隧道全長2,167公尺，原為舊宜蘭線鐵路，新北市這端隧道入口有「制天險」門額，象徵地形險惡；宜蘭石城端的隧道出口門額刻著「白雲飛處」。這條北台灣首座以鐵路隧道改建的鐵馬隧道，啟用至今曾獲得國際「明日旅業大獎WTTC」及台灣十大自行車經典路線，隧道內會播放童謠「丟丟銅」，洋溢懷舊情調。

景點資訊

馬崗漁村

地址：新北市貢寮區馬崗街35號之1

時間：參加馬崗漁村「曙。旅」小旅行採預約制

費用：福容福隆房客優惠價每人225元，遊程約1小時，附贈一杯石花凍飲

桃源谷步道

地址：新北市貢寮區（台二丙轉吉林產業道路後，接枋腳街、內寮街可抵登山口，導航輸入桃源谷登山步道內寮線）

電話：03-978-0727（東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處）

舊草嶺隧道

地址：橫跨新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮石城

時間：全年開放，6/1-9/30早上08:30至下午17:30；10/1至翌年5/31早上08:30至下午17:00



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