訓練不受限制！陸戰隊AAV7兩棲突擊車訓練模擬館啟用

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陸指部表示，訓練模擬館的啟用將使登陸戰車隊員訓練時，不受天候及場地因素限制，增加訓練頻次及熟練度，以強化兩棲作戰能力，使陸戰隊成為守護國土的鋼鐵勁旅。
為了汰換 LVT-5 登陸車，美軍陸戰隊於1964年遴選新一代兩棲作戰載具，最後由FNC公司在1966年得標，在1966年正式開發，1969年製造出測試用車。1970年開始生產AAV7，1972年進入美軍陸戰隊服役。
AAV7A1的動力來源為1具康明斯公司（Cummins）的VT400 V8四衝程水冷式渦輪增壓柴油發動機，最大馬力400匹。後期型AAV7A1改用EAAK強化適形裝甲套件，可抵禦近距離射擊之12.7公厘子彈，與15公尺外爆炸的155公厘榴彈破片之能力。搭載武器為一挺Mk19 40公厘自動榴彈發射器與一挺M2HB白朗寧50機槍。
儘管美國生產線僅維持4年(1970~1974年)，但是由於國際軍火市場兩棲突擊車選擇少，因此獲得許多有兩棲作戰需求的美國盟邦採用。參與戰役包括福克蘭群島戰爭、索馬利亞內戰 、波灣戰爭、伊拉克戰爭等。而韓國三星則是獲得授權生產。
由於我國海軍陸戰隊原先使用的LVTP5兩棲登陸戰車過於老舊，因此海軍陸戰隊於1983年即計畫換裝AAV7兩棲突擊車。經過近20年的努力，直到2001年，美國才同意售我國現役的AAV7A1 兩棲突擊車。
我國過去共分2批次採購AAV7A1 兩棲突擊車，首批54輛，包括AAVP7A1人員運輸車48輛、AAVC7A1指揮車4輛，以及AAVR7A1救濟車2輛。2015年12月17日，美國歐巴馬政府批准出售36輛 AAV-7A1 與配套之EAAK裝甲組件給我國，AAV7兩棲突擊車由於具備優異水陸涉水能力，因此成為國軍颱風與豪雨來襲倚重的主力救災裝備之一。海軍陸戰隊現有90輛AAV7兩棲突擊車，僅次於美軍陸戰隊1300輛與南韓160多輛。
為了強化奪島作戰能力，沒有陸戰隊編制的日本防衛省也於2013年編列預算採購4輛AAV7兩棲突擊車，並於2014年交付，共採購52輛。但是基於民族情感。日本並未向韓國採購，而是購買退役車翻修，自衛隊的AAV-7與它國不同的特徵是砲塔裝設的煙幕彈發射裝置換用自衛隊戰車上普遍配備的四連裝發射器。